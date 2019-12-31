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Общество
31 декабря 2019, 19:39

БелГИМ сможет сертифицировать все виды органической продукции

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный институт метрологии прошел аккредитацию на подтверждение соответствия органической продукции, сообщили БЕЛТА в БелГИМ.

Расширена область аккредитации органа по сертификации продукции, услуг БелГИМ на право проведения работ по сертификации органической продукции и процессов ее производства по всем возможным категориям. В их числе - необработанные продукты растительного происхождения, живые или необработанные продукты животного происхождения, аквакультуры и водоросли, переработанная сельхозпродукция для использования в качестве продовольствия и в качестве корма, семена и посадочный материал.

С учетом того, что в Беларуси пока отсутствует опыт сертификации органической продукции и процессов ее производства, разработаны и приняты временные методические рекомендации по проведению добровольной сертификации.

Закон "О производстве и обращении органической продукции" вступил в силу 18 ноября 2019 года. Документом предусмотрено создание в стране Реестра производителей органической продукции, в который будут включены производители органической продукции, имеющие сертификаты соответствия.

Наличие сертификата соответствия позволит предприятиям маркировать свою продукцию знаком "Органический продукт. Беларусь".-0-

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