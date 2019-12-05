"Белгипрозем" начал применять видеофиксацию при установлении границ земельных участков

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все работы по установлению и восстановлению границ земельных участков стали выполняться сотрудниками проектного института "Белгипрозем" с обязательной видеофиксацией. Об этом проинформировал генеральный директор предприятия Владимир Шалыпин на расширенном заседании коллегии Госкомимущества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Ежегодно проектный институт "Белгипрозем" выполняет около 10 тыс. различных заказов. В 2019 году с физическими и юридическими лицами было заключено почти 5,8 тыс. договоров об установлении и восстановлении границ земельных участков.

Как отметил Владимир Шалыпин, почти в 100% случаев обращения граждан, поступающие на предприятие, касаются установления границ. "Чтобы не теряться в догадках, кто прав - исполнитель или заказчик, была ли донесена последнему вся необходимая информация, имела ли место нетактичность с чьей-либо стороны, было решено вести полевые работы с видеофиксацией", - пояснил генеральный директор предприятия.

Он рассказал, что видеофиксация уже успела зарекомендовать себя как надежный барьер от некачественно выполняемых работ. Такой способ позволяет без выезда на место полностью контролировать качество полевых работ. Владимир Шалыпин также добавил, что наличие видеофайла теперь является обязательным условием для сдачи землеустроительного дела на предприятии.

Все технические моменты применения этой новации "Белгипрозем" планирует отработать на практике в течение нескольких ближайших месяцев. Затем планируется обсудить вопрос о целесообразности внесения пункта об обязательной видеофиксации полевых землеустроительных работ в нормативную документацию.-0-