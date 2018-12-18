"Белгоспищепром" организует благотворительный пробег ретроавтомобилей

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белгоспищепром" в преддверии Нового года организует благотворительный пробег ретроавтомобилей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Мероприятие пройдет в рамках акции "Наши дети", которая для тысяч ребятишек по всей стране традиционно станет настоящим новогодним чудом. "Концерн готовит для школьников и воспитанников детских домов путешествие в сказочную страну. Кроме того, праздник организуют и для пенсионеров, которые живут в Оршанском доме-интернате", - рассказали в "Белгоспищепроме".

В пробеге будут задействованы 9 ретроавтомобилей. В маршруте тура - социальные учреждения и главные елки Орши и Минска. К шоу уже готовятся сотрудники девяти предприятий страны, которые на два дня станут добрыми волшебниками.

21 декабря ретроавтомобили, украшенные символикой предприятий "Коммунарка", "Спартак", "Красный пищевик", "Слуцкий сахаро-рафинадный комбинат", "Слодыч", "Красный Мозырянин", "Городейский сахарный комбинат", "Гамма вкуса" и "Малоритский консервно-овощесушильный комбинат", приедут на центральную елку Орши. Дед Мороз и Снегурочка, а также другие сказочные персонажи напомнят участникам шоу, за что каждый из нас так любит зиму, и разыграют сладкие призы. В этот день участники пробега посетят Оршанский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Юрцевский детский сад-среднюю школу.

22 декабря праздничные мероприятия пройдут в Минске. В центре внимания в этот день окажутся дети, которые проходят курс восстановления в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации.

Также организаторы автопробега приглашают всех желающих в этот день на елку у Дворца железнодорожников (в 13.30) и площадку возле "Чижова-Арены" (в 16.00).-0-