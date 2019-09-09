"Белгосстрах" рассказал о новациях в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 сентября 2019
Минск Малооблачно +25°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:45 Азиатско-Тихоокеанский регион занимает ведущее место в инновациях 5G Технологии
12:40 Соболенко осталась на 13-м месте, Азаренко опустилась на одну строку в рейтинге WTA Спорт
12:40 В Гомельской области людям с ограниченными возможностями предоставили средства реабилитации на Br2,6 млн Регионы
12:31 Систему бронирования общественного транспорта для людей с инвалидностью планируют внедрить в Минске Регионы
12:25 Лариса Грибалева выступит вместе с талантливыми детьми Могилевской области Культура
12:23 В Малорите легковушка сбила восьмилетнего велосипедиста Происшествия
12:01 Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси Общество
11:58 До +28°C ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
11:57 "Белгосстрах" рассказал о новациях в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве Общество
11:57 ГУВД: на легкоатлетический матч Европа - США не пустят с лазерными указками, термосами, флягами Общество
11:55 Павел Скакун победил в номинации "Лучший оператор" на фестивале короткометражного кино в Алматы Культура
11:54 КГК проводит опрос минчан о качестве услуг ЖКХ в столице Регионы
11:52 Около 200 спортсменов примут участие в первенстве Беларуси по бегу на лыжероллерах и кроссу в Городке Регионы
11:47 Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году Спорт
11:42 Волейболисты "Шахтера" победили на международном турнире в Латвии Спорт
11:40 Звуковую навигационную систему установили в Минском государственном колледже электроники Регионы
11:40 Региональный центр по легкой атлетике может быть создан в Беларуси Спорт
11:36 В СНГ будет создана система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства Общество
11:33 В Речице во время незаконной валютообменной сделки задержаны двое мужчин Происшествия
11:31 Мужчина погиб после двойного наезда на трассе М4 Происшествия
11:26 Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 10 сентября Общество
11:20 Браконьер из Солигорска выловил в Житковичском районе около 280 кг рыбы за ночь Происшествия
11:15 Лукашенко: уверен, что отношения Беларуси и КНДР будут эффективно развиваться Президент
11:14 В Витебске задержали фальшивомонетчика Происшествия
11:13 Коэ о проведении в Минске матча Европа - США: здесь мы чувствуем себя как дома Спорт
11:10 Лукашенко: в Беларуси дорожат отношениями стратегического партнерства с Таджикистаном Президент
10:58 Два белорусских боксера вышли в полуфиналы молодежного ЧЕ Софии Спорт
10:50 Представители ПВТ и IT-компаний Беларуси посетят с визитом Узбекистан Экономика
10:50 Новые фото Надежды Бабкиной вызвали споры в сети Калейдоскоп
10:49 Итоговая явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,77% В мире
Все новости
Все новости
Общество
09 сентября 2019, 11:57

"Белгосстрах" рассказал о новациях в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новации в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предусмотрены постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №575, которое вступило в силу с 1 сентября. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на "Белгосстрах", сообщает БЕЛТА.

Нормативный акт предполагает несколько основных изменений. В частности, с 1 сентября пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями и доплаты до среднего заработка работника, временно переведенного на более легкую нижеоплачиваемую работу, назначает и выплачивает "Белгосстрах". Ранее указанные страховые выплаты производили страхователи с последующим зачетом их страховщиком в уплату страховых взносов после предоставления страхователем годового отчета.

С 1 сентября суммы пособий и доплат, не выплаченных потерпевшим до этой даты, подлежат выплате "Белгосстрахом". Он компенсирует или примет в зачет уплаты страховых взносов суммы, выплаченные с 1 января до 1 сентября 2019 года, по результатам отчетов страхователей за 2019 год. Компенсация страховщиком сумм пособий и доплат, если они будут выплачены после 31 августа 2019 года, не предусмотрена.

Страхователи должны в течение трех рабочих дней после представления отчета за 2019 год подать страховщику документы, подтверждающие выплату с 1 января до 1 сентября 2019 года пособий и доплат, а страховщик обязан компенсировать образовавшуюся задолженность в течение месяца после представления указанных документов.

Лицо, имеющее право на обращение за получением пособия (доплаты), может подать заявление, приложив листок нетрудоспособности, непосредственно в "Белгосстрах" либо к своему работодателю. Страхователь обязан передать эти документы страховщику в течение трех рабочих дней, а также представить справку о пособии или справку о доплате в виде электронного документа или в электронном виде через сайт Белгосстраха в течение пяти рабочих дней после поступления заявления потерпевшего или запроса страховщика. Представление справки на бумажном носителе допускается только с согласия страховщика.

Уточнены категории страхователей, которые подлежат регистрации в этом качестве. В частности, установлено, что регистрации у страховщика подлежат те обособленные подразделения юридических лиц, которые наделены полномочиями по ведению отдельного баланса. Эти страхователи обязаны зарегистрироваться до 1 января 2020 года, если не сделали этого ранее. Утратила силу норма, предусматривающая в качестве условия для регистрации наличие решения юрлица о наделении обособленного подразделения правом на уплату страховых взносов. Не подлежат регистрации те юрлица, за которых другие начисляют страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и финансируют расходы на их уплату в полном объеме.

Страхователи, которые проходят регистрацию самостоятельно, могут подать заявление о регистрации не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. Они также могут сообщить информацию об изменениях, ликвидации, реорганизации в обособленное подразделение "Белгосстраха" путем заполнения формы сообщения в личном кабинете по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Исключены дополнительные документы, необходимые для регистрации страхователя: теперь должно быть подано только заявление установленной формы без приложений. Достоверность сообщенных в заявлении сведений должен обеспечить страхователь.

Из объекта для начисления страховых взносов исключены некоторые выплаты, в том числе в отношении лиц, которые находятся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, кроме выплат за выполнение работы в период этих отпусков на условиях другого договора у страхователя.

Дополнены и изменены некоторые иные нормы, регулирующие уплату страховых взносов. В частности, предусмотрено, что банковские реквизиты страховщика для перечисления страховых взносов, штрафов, пеней размещаются на его официальном сайте. Также определен порядок действий при излишнем или ошибочном перечислении штрафов и пеней.-0-

Теги
законодательство несчастный случай на производстве страхование
Новости рубрики Общество
Фото из архива Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси
Фото из архива До +28°C ожидается в Беларуси на этой неделе
Фото из архива ГУВД: на легкоатлетический матч Европа - США не пустят с лазерными указками, термосами, флягами
Фото из архива В СНГ будет создана система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства
Фото из архива Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 10 сентября
Фото из архива Беларусбанк запустил пополнение счетов через ЕРИП
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа-США
Региональный центр по легкой атлетике может быть создан в Беларуси
"Белгосстрах" рассказал о новациях в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве
Жаркая новость осени: летняя рассрочка от "Дана Холдингз" на срок до 10 лет продлена!
Топ-новости
Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году
Госкомимущество рассчитывает на создание первой госкорпорации в ближайшее время
ГУВД: на легкоатлетический матч Европа - США не пустят с лазерными указками, термосами, флягами
Пора собирать урожай побед! Завтра будут разыграны призы 128-го тура игры "Удача в придачу!"
"Людей травить не будем" - Лис о строительстве аккумуляторного завода в Бресте
Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 10 сентября
Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси
Воронков: инициатива создания "пояса цифрового добрососедства" может побудить активную дискуссию
В СНГ будет создана система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства
КГК проводит опрос минчан о качестве услуг ЖКХ в столице
Беларусбанк запустил пополнение счетов через ЕРИП
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Белоруски выиграли две медали на этапе КМ по художественной гимнастике
ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли мероприятия ко Дню танкистов
Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс в финале US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.