"Белгосстрах" рассказал о новациях в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новации в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предусмотрены постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №575, которое вступило в силу с 1 сентября. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на "Белгосстрах", сообщает БЕЛТА.

Нормативный акт предполагает несколько основных изменений. В частности, с 1 сентября пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями и доплаты до среднего заработка работника, временно переведенного на более легкую нижеоплачиваемую работу, назначает и выплачивает "Белгосстрах". Ранее указанные страховые выплаты производили страхователи с последующим зачетом их страховщиком в уплату страховых взносов после предоставления страхователем годового отчета.

С 1 сентября суммы пособий и доплат, не выплаченных потерпевшим до этой даты, подлежат выплате "Белгосстрахом". Он компенсирует или примет в зачет уплаты страховых взносов суммы, выплаченные с 1 января до 1 сентября 2019 года, по результатам отчетов страхователей за 2019 год. Компенсация страховщиком сумм пособий и доплат, если они будут выплачены после 31 августа 2019 года, не предусмотрена.

Страхователи должны в течение трех рабочих дней после представления отчета за 2019 год подать страховщику документы, подтверждающие выплату с 1 января до 1 сентября 2019 года пособий и доплат, а страховщик обязан компенсировать образовавшуюся задолженность в течение месяца после представления указанных документов.

Лицо, имеющее право на обращение за получением пособия (доплаты), может подать заявление, приложив листок нетрудоспособности, непосредственно в "Белгосстрах" либо к своему работодателю. Страхователь обязан передать эти документы страховщику в течение трех рабочих дней, а также представить справку о пособии или справку о доплате в виде электронного документа или в электронном виде через сайт Белгосстраха в течение пяти рабочих дней после поступления заявления потерпевшего или запроса страховщика. Представление справки на бумажном носителе допускается только с согласия страховщика.

Уточнены категории страхователей, которые подлежат регистрации в этом качестве. В частности, установлено, что регистрации у страховщика подлежат те обособленные подразделения юридических лиц, которые наделены полномочиями по ведению отдельного баланса. Эти страхователи обязаны зарегистрироваться до 1 января 2020 года, если не сделали этого ранее. Утратила силу норма, предусматривающая в качестве условия для регистрации наличие решения юрлица о наделении обособленного подразделения правом на уплату страховых взносов. Не подлежат регистрации те юрлица, за которых другие начисляют страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и финансируют расходы на их уплату в полном объеме.

Страхователи, которые проходят регистрацию самостоятельно, могут подать заявление о регистрации не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. Они также могут сообщить информацию об изменениях, ликвидации, реорганизации в обособленное подразделение "Белгосстраха" путем заполнения формы сообщения в личном кабинете по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Исключены дополнительные документы, необходимые для регистрации страхователя: теперь должно быть подано только заявление установленной формы без приложений. Достоверность сообщенных в заявлении сведений должен обеспечить страхователь.

Из объекта для начисления страховых взносов исключены некоторые выплаты, в том числе в отношении лиц, которые находятся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, кроме выплат за выполнение работы в период этих отпусков на условиях другого договора у страхователя.

Дополнены и изменены некоторые иные нормы, регулирующие уплату страховых взносов. В частности, предусмотрено, что банковские реквизиты страховщика для перечисления страховых взносов, штрафов, пеней размещаются на его официальном сайте. Также определен порядок действий при излишнем или ошибочном перечислении штрафов и пеней.-0-