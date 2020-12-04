БелГУТ подписал соглашение о создании белорусско-китайского испытательного центра

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ежегодной конференции Союза профессионального образования "Один пояс, один путь" в Гуанчжоу (КНР) сегодня подписано соглашение между Гуанчжоуским железнодорожным профессионально-техническим колледжем, Белорусским государственным университетом транспорта, Гуандунским союзом по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ и корпорацией CRRC Qiqihar Vehicle Со. Ltd. о создании центра испытания импортного оборудования железнодорожного транспорта в странах СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса.

"Белорусский государственный университет транспорта работает над увеличением экспорта своих услуг на международной арене, в том числе путем расширения взаимодействия с китайскими научными и образовательными организациями. Соглашение подписано для углубления научного сотрудничества в сфере высокоскоростных железнодорожных технологий и сопутствующих услуг, для обеспечения потребностей соответствующих отечественных отраслей по экспорту услуг и повышения эффективности экспортной сертификации оборудования", - отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в Минтрансе, несмотря на то, что располагаться создаваемый центр будет в Китае, фундамент его будущей деятельности закладывается на принципах работы испытательного центра и органа по сертификации Белорусского государственного университета транспорта.

От белорусской стороны соглашение подписал генеральный консул Беларуси в Гуанчжоу Андрей Попов.

Ректор БелГУТа Юрий Кулаженко по видеосвязи обратился к китайским партнерам, поздравил со знаменательным событием, выразил уверенность в будущем успехе совместного проекта, а также поблагодарил всех причастных за желание сотрудничать с Белорусским государственным университетом транспорта.-0-