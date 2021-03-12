БелГУТ соберет первый в истории вуза бал

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенческий бал соберет ценителей танца в Белорусском государственном университете транспорта 13 марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий студенческим клубом имени заслуженного деятеля культуры Беларуси Олега Коваля в БелГУТ Борис Рябцев.

Он подчеркнул, что это первый в истории вуза бал. Его инициаторами стали сами студенты, администрация поддержала идею.

Танцевальная программа вечера очень разнообразна. Откроет ее "Полонез" - величественный и изящный польский танец, в котором кружили монархи и сановные особы.

Вальс "Лед и пламя" закружит в танце и гостей из зала. Поможет научиться его технике танцмейстер бала. Продолжат программу "Вальс знакомств", "Парижский марш", "Богемская полька", динамичный "Котильон", "Шотландский круговой танец", галантный "Менуэт" и многие другие.

Предусмотрено два отделения программы с антрактом. Распорядители бала позаботятся о том, чтобы никто не скучал на балу. Так, гостям предложат поиграть, к примеру, в "Ручеек".

Кружить в танцах разных стран мира и времен будут 11 студенческих пар. "Уже сейчас можно сказать, что это будет мероприятие со смыслом и пройдет на достойном уровне. К его подготовке ребята отнеслись более чем серьезно, начиная с подбора репертуара и многочисленных репетиций, заканчивая созданием образов", - рассказал Борис Рябцев. К примеру, один из кавалеров готовит к выступлению парадный армейский костюм и хромовые сапоги своего деда. К слову, у каждого наряда будет своя история.

Вуз приглашает всех желающих перенестись вместе со студентами в прошлое и окунуться в атмосферу настоящего бала. Начало в 15.00.-0-