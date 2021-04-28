Белхимпрофсоюз: от санкций США в первую очередь пострадают трудовые коллективы и члены их семей

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности выступил с заявлением в связи с возобновлением экономических санкций США против ряда крупных белорусских государственных предприятий нефтехимической отрасли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт профсоюза.

"Со всей ответственностью заявляем, что от призывающих из-за рубежа и некоторых граждан ввести санкции, остановить производства в первую очередь пострадают трудовые коллективы, включая членов их семей. Потеря рынков сбыта из-за невыполнения своих обязательств по контрактам и снижение доходов предприятий приведет к невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи. Это гарантии не только для работников этих производств, но и для учителей, врачей, студентов, пенсионеров, граждан, нуждающихся в социальной государственной защите. Так кого в первую очередь затронут вводимые экономические санкции и кому это выгодно? - отмечается в заявлении. - Действующая в республике система социального партнерства, Трудовой кодекс и пенсионное законодательство за работу в особых условиях труда, в разработке которых профессиональные союзы принимали непосредственное участие, действующие на предприятиях комиссии по ведению переговоров и трудовым спорам, позволяют сегодня решать конкретные запросы трудящихся на местах, делают их защищенными в отличии от работников многих других стран ближнего и дальнего зарубежья. Профсоюзы многих стран мира, их активисты и сегодня продолжают борьбу за те достижения, которые имеют работники наших предприятий".

Белхимпрофсоюз напоминает, что в условиях распространения вирусной инфекции COVID-19, закрытия границ между странами, приостановки производств и снижения дохода трудящихся во многих странах мира в Беларуси не было допущено резкого экономического спада, сокращения рабочих мест и свертывания социальных программ на местах. Система социального партнерства позволила сохранить почти все предусмотренные коллективными договорами дополнительные льготы и гарантии.

"Мы благодарим международные объединения профсоюзов, зарубежные отраслевые профсоюзы, которые выражают солидарную поддержку трудящимся Беларуси, разделяют наши первоочередные ценности, ценности рабочих - право на труд и достойную заработную плату, безопасные условия труда. Наше будущее - это стабильно работающие предприятия и производства, рабочие места, достойная заработная плата и безопасные условия труда, взаимоуважение и поддержка друг друга. От имени трудящихся, более 140 тысяч членов нашего профессионального союза мы категорически против экономических санкций и ограничений", - резюмируется в заявлении Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. -0-