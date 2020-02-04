Белинтурист: большого количества белорусских туристов в Китае нет

4 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Большого количества белорусских туристов в Китае нет. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник филиала "Белинтурист" РУП "Центркурорт" Алексей Стрельченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На этой неделе Россия вывезет своих граждан с острова Хайнань. Мы предполагаем, что там есть и белорусы, потому что это самое дешевое теплое направление зимой. Но в целом организованных туристов из нашей страны в Китае немного", - отметил Алексей Стрельченко.

По его словам, на сегодняшний день туристические программы с Китаем из-за коронавируса приостанавливаются. Крупные проекты, которые были запланированы на 2020 год, сдвинутся, насколько именно - станет известно к середине февраля. "Сейчас нет информации от большинства наших партнеров, поскольку в Китае продолжаются новогодние каникулы. Они должны были закончиться 4 февраля, но в связи с вирусом продлены до 10-го", - пояснил он.-0-