Белинвестбанк и БГТУ подписали договор о сотрудничестве

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между ОАО "Белинвестбанк" и Белорусским государственным технологическим университетом заключен договор о сотрудничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Подписи под документом поставили председатель правления кредитно-финансового института Андрей Бриштелев и ректор вуза Игорь Войтов. В договоре прописаны перспективы сотрудничества в научно-технологической сфере банковской системы Беларуси. Университет стал одним из семи в списке высших учебных заведений, с которыми банк активно взаимодействует по данному направлению.

Стороны закрепили готовность совершенствовать методическое обеспечение учебного процесса и предоставление образовательных услуг. В области научных исследований в сфере денежно-кредитной политики участники видят необходимость в совместном выполнении научно-исследовательских работ, апробации и внедрении их результатов в деятельность банка с последующей публикацией научных, учебных и методических материалов. Отмечена необходимость взаимодействия в области мотивации и поддержки талантливых студентов и магистрантов. В частности, речь идет об утверждении от имени банка специальных стипендий и премий, награждения сертификатами, благодарностями и почетными грамотами.

Еще одним важным аспектом договора стало закрепление возможности участия банка в организации профессиональной ориентации студентов последних курсов университета и прохождение практики в структурах банка.

"Сегодня корпоративный университет Белинвестбанка - это не просто место для профессиональной подготовки, повышения квалификации и развития компетенций сотрудников банка. Его возможности гораздо шире. Одна из программ, которая реализуется на его базе, - "Капитализация личного бренда". Она рассчитана на студентов профильных специальностей - будущих работников кредитно-финансовой сферы. Программа позволяет определить и развить профессиональные и личностные качества студентов, обеспечивает преемственность полученных теоретических знаний в вузе через призму бизнеса. Это один из лучших проектов в стране, по поддержке молодых талантов в данной сфере", - отметил Андрей Бриштелев.

По его словам, в банковском секторе требуются специалисты с разным набором компетенций и личных качеств. "Сотрудник фронт-офиса или клиентский менеджер для крупного бизнеса, рисковик или методолг розничного бизнеса - мы даем возможность выбрать то направление, которое привлекает больше всего. Таким образом молодой человек имеет возможность начать строить свою карьеру еще будучи студентом. Это позволит не упустить время и не затеряться среди конкурентов. Мы рады, что теперь у студентов Белорусского государственного технологического университета также появится возможность стать участниками программы", - сказал председатель правления банка.

В свою очередь Игорь Войтов высоко оценил потенциальные возможности сотрудничества с банком в сферах науки и образования. "Сегодня наблюдается ранняя вовлеченность студентов в профессиональную сферу. Начиная со второго курса наиболее активные из них уже пытаются искать работу, развивают стартапы, участвуют в различных бизнес-проектах. Задача университета - подготовить специалиста, готового с первых профессиональных шагов без раскачки и дополнительного обучения работать на современном оборудовании, повышать свой профессиональный уровень, учиться новому в течение всей жизни. Сотрудничество с банком поможет будущим специалистам расширить свой профессиональный кругозор, развить умение видеть комплексно сложные технологические задачи", - подчеркнул ректор.

Подписание договора о сотрудничестве стало продолжением работы банка по развитию корпоративной социальной ответственности в области поддержки науки и образования. В июле этого года состоялось подписание аналогичного документа с Академией управления при Президенте Беларуси. Кроме того, Белинвестбанк сотрудничает еще с пятью ведущими вузами страны: БГУ, БГЭУ, БГУИР, Полесским государственным университетом, Международным университетом МИТСО. Стороны активно взаимодействуют в области проведения научных исследований, предоставления образовательных услуг, развития мотивации и поддержки талантливых студентов.-0-