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Общество
25 сентября 2019, 09:00

Белинвестбанк и БГТУ подписали договор о сотрудничестве

Между ОАО "Белинвестбанк" и Белорусским государственным технологическим университетом заключен договор о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель правления кредитно-финансового института Андрей Бриштелев и ректор вуза Игорь Войтов. В договоре прописаны перспективы совместной деятельности в научно-технологической сфере банковской системы Республики Беларусь. Университет стал одним из семи в списке высших учебных заведений, с которыми банк активно взаимодействует по данному направлению.

Стороны подтвердили готовность совершенствовать методическое обеспечение учебного процесса и предоставление образовательных услуг. В сфере денежно-кредитной политики участники видят необходимость в совместном выполнении научно-исследовательских работ, апробации и внедрении их результатов в деятельность банка с последующей публикацией научных, учебных и методических материалов.

Отмечена необходимость взаимодействия в мотивации и поддержке талантливых студентов и магистрантов. В частности, речь идет об утверждении от имени банка специальных стипендий и премий, награждении сертификатами, благодарностями и почетными грамотами.

Еще одним важным аспектом договора стало закрепление возможности участия банка в организации профессиональной ориентации студентов последних курсов университета и прохождении практики в структурах банка.

"Сегодня Корпоративный университет Белинвестбанка – это не просто место для профессиональной подготовки, повышения квалификации и развития компетенций его сотрудников. Возможности гораздо шире. Одна из программ, которая реализуется на его базе, – "Капитализация личного бренда". Она рассчитана на студентов профильных специальностей – будущих работников кредитно-финансовой сферы. Программа позволяет определить и развить профессиональные и личностные качества студентов, обеспечивает преемственность полученных теоретических знаний в вузе через призму бизнеса. Это один из лучших проектов в стране по поддержке молодых талантов в данной сфере, – отметил председатель правления Андрей Бриштелев. – Сегодня в банковском секторе требуются специалисты с разным набором компетенций и личных качеств. Сотрудник фронт-офиса или клиентский менеджер для крупного бизнеса, рисковик или методолог розничного бизнеса – мы даем возможность выбрать то направление, которое привлекает больше всего, и не тратить на это время после учебы. Таким образом молодой человек может начать строить свою карьеру еще студентом. Это позволит не упустить время и не затеряться среди конкурентов. Мы рады, что теперь у студентов Белорусского государственного технологического университета также появится шанс стать участниками программы".

Ректор университета Игорь Войтов высоко оценил потенциал сотрудничества с банком в науке и образовании: "Сегодня наблюдается ранняя вовлеченность студентов в профессиональную сферу. Начиная со второго курса, наиболее активные из них уже пытаются искать работу, развивают стартапы, участвуют в различных бизнес-проектах. Задача университета – выучить специалиста, готового с первых профессиональных шагов, без раскачки и дополнительного обучения, работать на современном оборудовании, повышать свой профессиональный уровень, учится новому в течение всей жизни. Сотрудничество с банком поможет будущим специалистам расширить свой профессиональный кругозор, развить умение видеть комплексно сложные технологические задачи".

Экскурсия по постоянно действующей выставке научно-технических разработок БНТУ
Экскурсия по постоянно действующей выставке научно-технических разработок БНТУ

Подписание договора о сотрудничестве стало продолжением работы банка по развитию корпоративной социальной ответственности в области поддержки науки и образования. Напомним, в июле 2019 года состоялось подписание аналогичного документа с Академией управления при Президенте Республики Беларусь. Кроме того, Белинвестбанк сотрудничает еще с пятью ведущими вузами страны: БГУ, БГЭУ, БГУИР, Полесским государственным университетом, Международным университетом МИТСО. Стороны активно взаимодействуют в проведении научных исследований, предоставлении образовательных услуг, развитии мотивации и поддержки талантливых студентов.

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