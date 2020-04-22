Белинвестбанк отметил ЭкоЛогичный день рождения в онлайн-формате

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 22 апреля 2020
Минск Малооблачно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:27 Уровень чемпионата Беларуси по футболу заметно вырос - Кучук Спорт
15:20 В Нидерландах из-за лесных пожаров эвакуировали 4 тыс. человек В мире
15:09 Жителя Мостовского района за жестокое убийство приговорили к 22 годам колонии Происшествия
15:04 Караник: позитивная тенденция по Витебску подтверждается Регионы
14:51 Брест присоединился к акции "Во славу общей Победы" Регионы
14:48 В лаборатории в Ратомке будут проводить тесты на COVID-19 Регионы
14:35 ЕС выделит 3 млрд евро десяти странам для преодоления последствий пандемии В мире
14:25 Карантин в Украине продлили до 11 мая В мире
14:16 Белорусский парламент принял заявление в связи с 75-летием Великой Победы Политика
14:06 Около 100 студентов Витебского медуниверситета стали работать в больницах и поликлиниках Регионы
14:05 Диетолог: ситуация с имбирем и лимоном - маркетинговая спекуляция Общество
14:00 НББ примет допмеры для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор Экономика
13:58 Диетолог: витамин С в больших дозах может навредить Общество
13:58 Более 10 тыс. человек за минувшие сутки проверено на соблюдение режима самоизоляции Общество
13:49 В Беларуси на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях проживают более 1 млн человек Общество
13:48 МВД: в местах лишения свободы нет заболевших COVID-19 Общество
13:45 МВД максимально ориентировано на выполнение требований профилактики COVID-19 Общество
13:45 В Смолевичах для минчан-очередников в этом году введут один дом и начнут строить еще шесть Регионы
13:43 Минздрав рекомендует руководителям организаций на удаленке пользоваться цифровой подписью Общество
13:30 Диетолог рекомендует на самоизоляции отказаться от фаст-фуда Общество
13:29 Минздрав рекомендует при удаленном обучении слать учителю выполненные задания по электронной почте Общество
13:28 В Смолевичском районе при обрушении грунта на стройке погиб мужчина Происшествия
13:23 Сотрудник отдела ГАИ Слуцкого РОВД спас жизнь девочке Происшествия
13:23 Белорусские пограничники перечислят больницам около Br170 тыс. на борьбу с коронавирусом Общество
13:20 Доллар и евро на торгах 22 апреля подорожали, курс российского рубля не изменился Экономика
13:19 Карабан: в доме заболевшего COVID-19 нужно проводить частую влажную уборку Общество
13:17 В Беларуси для переселенцев после аварии на ЧАЭС построено около 70 тыс. квартир и домов Общество
13:14 Леонид Кучук стал главным тренером минского "Динамо" Спорт
13:12 В Минске и Минской области выявлены серые схемы продажи медицинских масок Происшествия
13:09 Минздрав рассказал об основных правилах самоизоляции Общество
Все новости
Все новости
Общество
22 апреля 2020, 13:00

Белинвестбанк отметил ЭкоЛогичный день рождения в онлайн-формате

Свой 28-й день рождения, а также День экологических знаний, который отмечается во многих странах мира 15 апреля, первый ЭкоЛогичный банк страны провел в режиме онлайн. А это значит, что присоединиться к празднику мог каждый!

В своих аккаунтах в социальных сетях (Fаcebook, ВКонтакте, Instagram) банк рассказал, как отметить день рождения экологично, обратил внимание подписчиков на важность рационального потребления и бережного отношения к окружающему миру.

Ко дню рождения банка присоединились известные белорусские блогеры. В своих аккаунтах они продемонстрировали, как экологично провести праздник в домашних условиях, поделились интересными и полезными лайфхаками о том, как украсить праздничный стол, приготовить эко-блюдо для домашнего торжества, чем занять детей во время праздника, какие экологичные подарки лучше выбрать для своих друзей. Блогеры также рассказали, как поддерживать себя в отличной физической форме и поддерживать естественную красоту.

Понятие экологичность для Белинвестбанка – это не только бережное отношение к природе, но и выстраивание экологичных отношений c партнерами и создание максимально комфортных условий управления финансами. С этой позиции развивается ЭкоСистема Белинвестбанка. Она позволяет клиентам не только комфортно распоряжаться финансами, но и постоянно развивать свой бизнес, расширять возможности собственного дела.

"ЭкоСистема Белинвестбанка – это в первую очередь философия. Мы проповедуем идею ЭкоЛогичного бизнеса, в основе которого, с одной стороны, лежит многогранная цифровая платформа, предусматривающая наличие информационно-технологической инфраструктуры. С другой стороны, данная философия подразумевает, что в основе наших решений и действий, создаваемых продуктов и сервисов лежит разумное и эффективное использование имеющихся у банка ресурсов: человеческих, природных, финансовых и временных, – отмечает председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. – Внешняя среда ЭкоСистемы основана на технологии lifestyle-банкинга. Ее суть – в изменении роли мобильных финансовых сервисов, которые постепенно трансформируются в полезного "житейского помощника". Проще говоря, банк выступает в роли советника и реализатора. Он помогает выбрать не только схему управления своими финансами, но и решить, как и где отдохнуть, что подарить любимой. Цель – повысить качество жизни клиента. Мы ставим перед собой задачу участвовать во всех сферах жизни клиентов – физических и юридических лиц".

ЭкоСистема состоит из множества элементов: это и каналы дистанционного обслуживания, и широчайшие возможности торгового финансирования, и специальные программы для узкого сегмента – женского бизнеса или студенчества, программы лояльности и бонусы. Вместе с тем она включает совершенно уникальные сервисы, пользоваться которыми, кстати, могут не только клиенты банка, но и все, кому это необходимо. Речь идет об инновационной разработке – мобильном платежном сервисе "Оплати™".

Являясь одним из крупнейших кредитно-финансовых учреждений Республики Беларусь, Белинвестбанк оказывает финансовую поддержку зеленым проектам, развивающим экологические инициативы. Так, за последние три года банк профинансировал проекты, связанные с производством экологически чистых материалов, развитием альтернативных источников энергии – это и строительство ветроэнергетической установки, и ряд проектов в сфере гелиоэнергетики, где получение электрической энергии осуществляется за счет энергии солнца.

Переход в онлайн – это не только вынужденная мера, которую предпринял банк в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Это – планомерная трансформация мышления и бизнеса, которая дала возможность оперативно отреагировать на внешние вызовы. Сегодня банк предлагает удобные сервисы для совершения всех необходимых операций и оплаты услуг (Интернет-банкинг, Мобильное приложение, мобильный платежный сервис "Оплатитм"). Акцентирует внимание пользователей на онлайн-продуктах, которые можно оформить, не выходя из дома (кредиты, депозиты, банковские платежные карточки). С целью оказания информационной, методологической и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства банк проводит обучающие онлайн-мастер-классы в социальных сетях. Расширяется количество городов, в которых оперативно внедряется бесконтактная система оплаты на транспорте с помощью "Оплати™". Банк постоянно повышает уровень финансовой грамотности населения, рассказывая об использовании банковских продуктов и сервисов на своем YouTube-канале.

Все эти действия являются частью курса постепенной трансформации Белинвестбанка в ЭкоЛогичный банк, деятельность которого направлена на создание финансовой ЭкоСистемы банковско-клиентского партнерства.

Станьте частью этой ЭкоСистемы!

#будьэкологичным вместе с Белинвестбанком

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки экология
Новости рубрики Общество
Фото из архива Диетолог: ситуация с имбирем и лимоном - маркетинговая спекуляция
Фото из архива Диетолог: витамин С в больших дозах может навредить
Фото из архива Более 10 тыс. человек за минувшие сутки проверено на соблюдение режима самоизоляции
Фото из архива В Беларуси на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях проживают более 1 млн человек
Фото из архива МВД: в местах лишения свободы нет заболевших COVID-19
Ольга Чемоданова. Фото Минздрава МВД максимально ориентировано на выполнение требований профилактики COVID-19
Главное
Во время посещения "Все хотят укусить Беларусь" - Лукашенко прокомментировал критику подходов к борьбе с коронавирусом
Ситуация в кожевенной отрасли немного улучшилась, но эффективность работы пока низкая - Румас
В Беларуси выздоровели и выписаны 769 зараженных COVID-19
НББ примет допмеры для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор
Топ-новости
Минэкономики пояснило, почему повышение зарплат отвязали от роста производительности труда
Вопрос о массовом использовании экспресс-тестов на антитела будет решен по итогам их тестирования
В Беларуси предлагается создать кожевенный холдинг
Белорусский парламент принял заявление в связи с 75-летием Великой Победы
Караник: позитивная тенденция по Витебску подтверждается
Серия открыток БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" теперь доступна в видеоформате
В лаборатории в Ратомке будут проводить тесты на COVID-19
Беларусь планирует упростить получение гражданства
Леонид Кучук стал главным тренером минского "Динамо"
Мининформ, издательства и "Белкнига" подготовили проекты к 75-летию Великой Победы
Веб-приложение для волонтеров Красного Креста запущено в Беларуси
Онлайн-конференция по вопросам обращения с отходами и упаковкой пройдет 23 апреля в БЕЛТА
В наших силах позаботиться о безопасности друг друга - излечившаяся от COVID-19 витебчанка
Сотрудник отдела ГАИ Слуцкого РОВД спас жизнь девочке
Бесконтактная заправка доступна на АЗС "Белоруснефти"
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.