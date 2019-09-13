Белинвестбанк приглашает присоединиться к экоквесту на День города

В ближайшие выходные, 14 и 15 сентября, белорусская столица будет праздновать свое 952-летие. Насыщенная программа, масса мероприятий на любой вкус и возраст ждут минчан и гостей города Минска. Белинвестбанк не остался в стороне от масштабных празднеств и приглашает провести выходные в экостиле – весело и с пользой.
14 сентября 2019 года в музейно-парковом комплексе "Победа" состоится экоквест от Белинвестбанка. Любой желающий сможет пройти ЗОЖ-тест, попробовать отличить экомиф от реальности и узнать о возможностях вторичного использования нужных в быту вещей.
Об успешности прохождения экоквеста будут свидетельствовать отметки в персональной ID-карте. Самые ЭкоЛогичные участники получат призы.
Дополнят праздник обширная игровая площадка с настольными экоиграми и фотозона!
Присоединяйтесь!
Место проведения экоквеста: музейно-парковый комплекс "Победа".
Адрес: г. Минск, пр-т Победителей, 8.
Время: 14 сентября 2019 года с 12:00 до 17:00.