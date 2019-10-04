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04 октября 2019, 09:00

Белинвестбанк выпустил уникальную банковскую платежную карточку с повышенным money back!

Белинвестбанк представил новую банковскую платежную карточку JOKER. Ее владелец получает повышенный размер money back по расходным безналичным операциям в организациях торговли и сервиса и возможность не просто быть пользователем карточки, а создателем своего money back, исходя из собственных возможностей, желаний и планов.

Уникальность JOKER состоит в том, что клиенту предоставляется возможность самому выбрать "любимую" категорию организаций торговли и сервиса при расчетах в которой он будет получать повышенный размер money back – 5 %. Такой доход, выплачиваемый владельцу счета от суммы оплаты в виде процентов, действует до конца 2019 года. С 1 января 2020 года размер money back по карте JOKER в "любимой" категории составит 3 %.

Стоит также отметить, что при расчетах карточкой JOKER в остальных категориях организаций торговли и сервиса владельцу карточки также будут возвращаться денежные средства в размере 1 %. Срок действия карточки – три года.

"Мы выпустили карту, которая может максимально соответствовать потребностям и стилю жизни человека. Он сам настраивает категорию, по которой будет получать повышенный money back в зависимости от того, какие планы у него в этом месяце: просто обычный ритм жизни или намечаются рабочие поездки, отдых, большой праздник, – рассказал заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Александр Филиппович. – Владелец JOKER сможет получить наибольшую выгоду от использования карты. Ведь теперь не клиент подстраивается под продукт, а продукт под клиента".

Первоначально категорию предприятий торговли и сервиса для получения повышенного размера money back можно выбрать при получении карточки в подразделении банка. В дальнейшем через интернет-банкинг можно самостоятельно менять любимую категорию, но не чаще одного раза в 30 дней.

Выпуск карточки JOKER – бесплатный. Если оборот по ней составит не менее 700 белорусских рублей в месяц (или в зависимости от валюты счета 350 долларов США / 350 евро), то за ее обслуживание в следующем месяце платить не придется.

В остальных случаях плата будет взиматься один раз в 30 дней в размере 3,99 белорусских рублей.

Приятный бонус: тем, кто оформит JOKER до конца октября 2019 года, платить за первые 30 дней обслуживания карты с даты ее выдачи не нужно.

Какие еще "фишки" предоставляет JOKER?

- Владелец JOKER может бесплатно оформить дополнительную карточку на выбор – Visa Classic, Visa Classic Mini, Mastercard Standard (в том числе "Моцная картка"), Visa Gold (в том числе бесконтактный стикер) или Mastercard Gold.

- Предусмотрено бесплатное SMS-оповещение.

- Снятие наличных в банкоматах банков-нерезидентов (за рубежом) осуществляется без комиссии.

Новая карточка JOKER ориентирована на тех, кто ценит бонусы, любит комфорт и привилегии, предпочитает наличным деньгам безналичные расчеты.

JOKER – выбор очевиден!

Более подробную информацию о продуктах и услугах Белинвестбанка вы можете получить с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка и в системе "Интернет-банкинг", а также в контакт-центре по телефонам: 146 или +375 17 239-02-39.

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