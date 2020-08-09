Беляев: неконтролируемая приватизация стала бы большим злом для Беларуси

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическая модель поддержания на плаву крупных государственных предприятий, а также акцент на сельское хозяйство показали свою эффективность в Беларуси и принесли свои плоды. Таким мнением с журналистами поделился доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета, кандидат исторических наук Алексей Беляев, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт подчеркнул, что после выборов стране предстоит развиваться в непростых условиях, под влиянием мощных внешних факторов, не только внутренних вопросов. Поэтому следует учитывать наработки действующих моделей.

"За длительный период в Беларуси сложилась своя социально-экономическая модель. В ее основе сохранение значительного сектора госсобственности, деятельность государства по поддержанию работы флагманов тяжелой промышленности, машиностроения и иных высокотехнологичных производств. Эта политика принесла свои плоды, - считает Алексей Беляев. - Не поддаваясь на предложения по продаже, сокращению трудовых коллективов, эта модель показала эффективность. Сохранены предприятия. Беларусь заняла свои ниши на мировом рынке. И в выборе между сохранением госсектора и неконтролируемой приватизацией последняя будет большим злом для Беларуси".

Важный момент в этом - поддержание сложившихся экономических связей, союзов, кооперации и интеграции.

Положительный результат дала и поддержка сельскохозяйственных производств. Сегодня это важный экспортно ориентированный сектор, он приносит прибыль, позволяет зарабатывать валюту для страны. Поэтому важно сохранить данное направление, уверен эксперт. Свободной конкуренции в этой сфере нет. Чтобы не погубить отечественное сельское хозяйство, нужно укреплять и расширять сложившуюся цепочку производства и продвижения через сеть домов торговли и иные каналы.

Алексей Беляев также отметил, что современная белорусская экономика развивается на фоне формирования информационного общества. И надо активизировать процессы, связанные с развитием информационных технологий, расширять это направление, чтобы создавались более продвинутые продукты. "Еще есть большие перспективы роста. Это и работа на аутсорс для крупных компаний. И стоит государству найти силы и средства, чтобы обеспечивать программными продуктами собственные внутренние потребности и поставлять конечные программные продукты на мировой рынок", - добавил эксперт.

Он отметил, что в этом есть и политический момент. Люди, работающие в сфере IT, более мобильны, потому что могут трудиться из любой точки мира. И зачастую имеют собственные, отличные от других взгляды на то, как должно развиваться государство. "Мне кажется, вовлечение этих людей в работу на благо государства, использование как мощного потенциала роста - важный фактор объединения общества, - сказал Алексей Беляев. - Люди из так называемого креативного класса менее привязаны к конкретным территориям. Для них вопрос патриотического воспитания почему-то уходит на второй план. Надо создавать для них интерес внутри страны, чтобы им хотелось здесь жить, сохранять эту страну и развивать".-0-