Беляев: Польша с самоубийственным рвением пытается обрубить все связи с Беларусью

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша с самоубийственным рвением пытается обрубить все имеющиеся связи с Беларусью. Такое мнения высказал директор Института магистерской подготовки БГЭУ кандидат исторических наук, политолог Алексей Беляев в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Польша с каким-то действительно самоубийственным рвением пытается обрубить все имеющиеся связи и в экономике, и в политике", - заявил Алексей Беляев.

По мнению политолога, Польша могла бы использовать сотрудничество с Беларусью, которая является окном в Европу для Востока, чтобы улучшить свое экономическое положение. Но решила действовать обратным путем: Польша пугает Беларусь закрытием границы. "Это выстрел не только себе в ногу, но и в голову. Потому что убийство международной торговли для самой Польши не пройдет даром", - обратил внимание историк.-0-