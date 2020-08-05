Беляев: за альтернативными кандидатами стоят люди, которым мешает белорусская государственность

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За альтернативными кандидатами в президенты Беларуси стоят люди, которым белорусская государственность неинтересна и мешает. Такое мнение высказал политолог Алексей Беляев в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Кампания, безусловно, подготовленная. Она ориентирована не на продвижение реального кандидата в президенты, а на слом всей политической системы, которая существует в нашей стране. Если мы посмотрим на те программные заявления, кто что из альтернативных кандидатов продвигает, то не увидим реальной программы развития общества, государства. Мы видим программу, которая говорит, что нам нужно в начале уничтожить то, что существует сегодня, называя это недействующим, антидемократичным, авторитарным устройством. Понятно, что за подобными вещами стоят люди, которым белорусская государственность совершенно не интересна, не нужна и мешает. Они преследуют какие-то свои цели", - убежден Алексей Беляев.

Он обратил внимание, что за период избирательной кампании оппозиционные лидеры сменились, но люди, которые стояли за ними, и их окружение осталось.

Политолог Алексей Дзермант допустил, что стоять за этими процессами могут и люди, нацеленные в том числе на слом российского государства. По его мнению, они и могли нанять "вагнеровцев" для дестабилизации ситуации в Беларуси. "Наш государственный интерес очевиден: спокойно провести выборы и дальше развиваться. Интерес России - иметь надежного союзника, на которого не нужно тратить много денег. Третья сторона может смотреть так: есть союз, есть более-менее успешная Беларусь, есть неплохие отношения у Беларуси с Россией - по ним нужно нанести удар, выбить этот союз. Провести здесь революцию, а затем это все бумерангом вернется в Москву. Даже эти зачинщики, которые сегодня всплывают в соцсетях, не скрывают, что следующая - Москва, - обратил внимание политолог. - У нас имеет место какой-то транснациональный конгломерат сил, они есть и в России, и в Украине (там "партия войны" просто жаждет выбить у нас переговорную площадку, а это удар по минским соглашениям), и на Западе".-0-