"Белкартография" отпечатает более 350 тыс. учебных материалов к 1 сентября

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" продолжает подготовку материалов к новому учебному году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Белкартография" снабжает учеников с 4-го по выпускной 11-й класс атласами и контурными картами по истории и географии. Всего к 1 сентября планируется отпечатать более 350 тыс. экземпляров учебной продукции. "В настоящее время задачей предприятия является подготовка к новому учебному году, поскольку издательство является основным производителем продукции для учебных заведений и обеспечивает их всеми необходимыми пособиями", - сказала директор РУП "Белкартография" Инна Шлык.

Она также отметила, что предприятие работает в штатном режиме, а работники издательства призывают всех граждан страны добросовестно выполнять свои должностные обязанности в рамках трудовой деятельности.

РУП "Белкартография" создано в 1999 году. Предприятие выпускает более 700 картографических произведений, среди которых научно-справочные карты и атласы; тематические и представительские карты и атласы для госорганов управления, местных, исполнительных и распорядительных органов власти, учреждений, организаций и предприятий; карты и атласы на иностранных языках; цифровые карты.-0-