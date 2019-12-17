"Белкартография" выпустила карту-пазл с дополненной реальностью

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белкартография" презентует карту-пазл "Животный и растительный мир Беларуси" с дополненной реальностью, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Подобную продукцию предприятие выпускает впервые. Это стало возможным благодаря использованию уникальной лазерной технологии.

Новая карта состоит из 29 деревянных элементов. Для того чтобы оживить изображенных на ней животных, необходимо скачать бесплатное приложение "Белкартография" в Google Play и App Store. Затем нужно навести камеру смартфона на картинки. Виртуальные животные не только двигаются, но и издают звуки.-0-