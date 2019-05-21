"Белкартография" выпустила карту-пазл "Животный и растительный мир Беларуси"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское унитарное предприятие "Белкартография" выпустило карту-пазл "Животный и растительный мир Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Познавательный пазл уже поступил в продажу. Он рассчитан на детей старше 6 лет. Состоит карта-пазл из 90 элементов, размер в собранном виде - 45,7х39,4 см.

"Предприятие успешно освоило изготовление скретч-карт Беларуси и мира, которые снискали популярность у покупателей, - отмечают в Госкомимуществе. - Кроме того, в электронном виде на компьютерной флешке выпущена экспериментальная партия четырехтомника "Вялікі гістарычны атлас Беларусі".

К Международному дню защиты детей "Белкартография" планирует выпустить еще одну электронную новинку - картографический веб-ресурс "Открой Минск. Карта для детей".-0-

Фото Государственного комитета по имуществу