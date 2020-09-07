"Белкартография" выпустила новые карты для детей

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" выпустило новые карты для детей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Белкартография" подготовила и выпустила карту "Животные и растения Красной книги Республики Беларусь", на которой можно увидеть ярких представителей флоры и фауны. "Помимо хорошо известных животных и растений на карте с большой достоверностью указана не только область обитания, но и особенности местности, ландшафта. Карта выполнена в удобном игровом формате и в занимательной форме поможет ребенку запомнить, как выглядят животные, где они обитают, на кого охотятся и где прячутся от опасностей", - отметили в Госкомимуществе.

Кроме того, "Белкартография" выпустила деревянную карту-пазл для детей "Мая Радзіма - Беларусь", которая в легкой игровой форме поможет ознакомить ребенка с географией, историей, народными и культурными традициями, знаковыми памятниками архитектуры Беларуси. Карта-пазл выполнена на прочной деревянной основе и содержит крупные детали.-0-