"Белкартография" выпустила новый атлас для детей "Моя Беларусь"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" подготовило и выпустило новый атлас для детей "Моя Беларусь", приуроченный к Международному дню защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

"С помощью этого атласа маленькие граждане страны смогут получить базовые знания по географии и истории, узнать об архитектурном и культурном наследии, народных промыслах и ремеслах, геральдике, знаменитых уроженцах нашего края", - отметили в комитете.

Атлас познакомит юных читателей с животным и растительным миром Беларуси, в том числе и с редкими, вымирающими видами, занесенными в Красную книгу Республики Беларусь. Кроме того, можно будет узнать, какими полезными ископаемыми богата страна, какую продукцию производят промышленные и сельскохозяйственные предприятия Беларуси.

"Также всем шести областям страны и Минску посвящены отдельные развороты, содержащие более подробную справочную и наглядную информацию о регионе", - добавили в Госкомимуществе.-0-