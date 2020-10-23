Белкоопсоюз закупает сельхозпродукцию у населения в течение всего года - Скиндер

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз закупает сельскохозяйственную продукцию у населения в течение всего года, сообщила начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы стали примером для торговых сетей по круглогодичной закупке сельскохозяйственной продукции. Благодаря сельским жителям мы можем пополнять ассортимент в течение всего года. Продукция у населения хранится замечательно, и мы готовы ее закупать и реализовывать", - сказала Оксана Скиндер.

Что касается стабилизационных фондов, удельный вес организаций потребительской кооперации в межсезонных запасах составляет по ряду позиций от 18% до 22%. "На мой взгляд, это значительная доля. Хранение запасов гарантирует, что данная продукция будет присутствовать на внутреннем рынке в соответствии со спросом покупателя по доступным ценам", - подчеркнула начальник управления.

Оксана Скиндер также обратила внимание на необходимость развития эконаправления. "На мой взгляд, новый виток развития сельского хозяйства - в доступе к экологически чистой продукции. Население выращивает именно такую продукцию с наименьшим добавлением средств защиты, минеральных удобрений. Сегодня и наша страна в целом приветствует такое направление, как экопродукты. Мы пытаемся их выделить на прилавках. В Минске готовится к открытию первый экорынок. Там будет выставляться и наши организации, и фермерские хозяйства, и сельские жители. Думаю, вслед за столицей и другие втянутся в развитие этого направления", - отметила она.-0-

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