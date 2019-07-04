Белкоопсоюз завершит ребрендинг торговой сети до конца года

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз в 2019 году завершит ребрендинг своей торговой сети, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году мы сделали акцент на ребрендинге всей нашей торговой сети, и сегодня получаем положительные отзывы наших покупателей. За прошлый год мы отработали более 4 тыс. магазинов по новому формату. В этом году планируем эту работу полностью завершить, то есть все наши объекты потребительской кооперации подвергнутся тому или иному переформатированию с учетом современных подходов", - отметил Александр Скрундевский.

По его словам, ребрендинг подразумевает изменение не только внешнего оформления магазинов, но и ассортиментной политики, технологий продаж, внедрение новых форм торговли. "Все эти усилия направлены на повышение качества обслуживания покупателей", - подчеркнул он.

У Белкоопсоюза более 6,5 тыс. стационарных магазинов и 620 автомагазинов.-0-