3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" к новому учебному году обновил школьный ассортимент на 60%. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Школьные базары-2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж" начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна "Беллегпром" Светлана Кахро, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году ассортимент продукции обновился на 60%. В прошлом году мы проводили мониторинг и опросы в школах и гимназиях, о том, что нравится ребятам, а что нет. Конечно, есть определенные базовые модели, которые мы в нынешнем году повторили. Однако мы понимаем, что дети хотят быть красивыми, индивидуальными, поэтому мы использовали новые материалы, новые дизайнерские решения. К примеру, для девочек были предложены кюлоты, чего не было раньше. Также мы сделали коллаборацию швейных изделий совместно с трикотажными полотнами для того, чтобы ребенок комфортно себя чувствовал в одежде, чтобы ничто не сковывало его движения", - сказала Светлана Кахро.

По ее словам, предприятия концерна, которые разрабатывают ассортимент, новые модели и коллекции очень тщательно подходят к вопросу дизайна и подбора материалов для изготовления школьных изделий. "Мы прекрасно понимаем, что детки проводят в школе достаточно длительное время. Следовательно, мы соблюдаем технические регламенты Таможенного союза в отношении качества, стараемся использовать материалы с вложением натуральных волокон - хлопка, шерсти, поливискозы - и предлагать изделия, которые будут полностью соответствовать всем требованиям, а также нравиться как детям, так их родителям", - пояснила начальник управления.

Специалист также рассказала о ценовой политике концерна в отношении школьных товаров. "Рентабельность на эти вещи не закладывается очень высокая. Мы плотно работаем с магазинами, большими крупными универмагами, принимаем участие в акциях. В целом уровень цен в этом году не превысил 5%", - отметила она.

"Беллегпром" имеет свою фирменную торговую сеть из порядка 900 магазинов по всей стране. "Мы стараемся, чтобы в фирменных магазинах наших предприятий была представлена различная школьная продукция и от других организаций концерна для того, чтобы родители, придя в торговый объект, могли полностью одеть ребенка", - добавила Светлана Кахро.

Информация о коллекциях "Беллегпрома" к новому учебному году размещена на сайтах концерна и Министерства образования.

Как сообщалось ранее, одежду для школьников выпускают более 10 предприятий "Беллегпрома", самые крупные из них - "Славянка" (Бобруйск), "Світанак" (Жодино), солигорские "Калинка" и "Купалинка", пинское "Полесье", "Надэкс". Производители в этом году почти на 10% увеличили выпуск одежды для школы стиля casual, преимущественно эти изделия из трикотажных полотен. Такая одежда достаточно лаконична, но вместе с тем комфортна для учащихся.

Для производства школьного ассортимента используются поливискозные и полушерстяные ткани, смесовые ткани с содержанием хлопка, трикотажные полотна, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к детской одежде. Школьная коллекция представлена широким размерным рядом для учащихся всех возрастов. Большая часть моделей - с регуляторами. Выпускаются также модели и для детей с нестандартной фигурой.

Модельный ряд детской обуви также обновлен. При ее изготовлении используются натуральные кожевенные либо текстильные материалы со стопроцентным содержанием натуральных волокон. В этом году планируется произвести 30 тыс. пар обуви для школьников.

Что касается кожгалантерейной продукции, предприятия выпускают в том числе рюкзаки и сумки с ортопедическими спинками для учащихся. Для безопасности детей предусмотрены светоотражающие элементы.

Планируется, что в торговые организации страны поступит порядка 800 тыс. швейных и трикотажных изделий для детей школьного возраста.-0-