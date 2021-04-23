"Беллегпром" подписал соглашение о сотрудничестве с петриковским училищем

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" подписал соглашение о сотрудничестве с Петриковским государственным специальным профессионально-техническим училищем закрытого типа №1 легкой промышленности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

С инициативой выступила первичка Белорусского союза женщин "Беллегпрома" и член президиума общественного объединения, глава концерна Татьяна Лугина.

"Хотим серьезно поддержать воспитанниц училища. Не только подарить им веру в себя и в благополучное будущее, но и помочь с рабочим местом, с предоставлением жилья. Уже в мае ожидаем одну из выпускниц на нашем "Моготексе", - отметила Татьяна Лугина.

Подарком от членов первички БСЖ "Беллегпрома" стал сладкий стол, а также отрезы льна, трикотажные полотна и кожа для занятий декоративно-прикладным творчеством.

В концерн "Беллегпром" входят 74 организации, 59 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Продукция поставляется в более чем 50 стран.-0-

Фото концерна "Беллегпром"