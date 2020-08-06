За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 6 августа 2020
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:43 Пеллетный завод открыли в Житковичах Регионы
12:39 "Беллегпром" поставит в магазины почти 600 тыс. изделий для школьников Общество
12:34 МЧС выдало разрешение на загрузку топлива на первом энергоблоке БелАЭС Экономика
12:34 IТ-страна, борьба с COVID-19 и технологии будущего - что покажут на выставке "Беларусь интеллектуальная" Общество
12:32 Концерты "За Беларусь" пройдут 8 августа во всех регионах страны Культура
12:25 Большинство россиян поддержало решение о многодневном голосовании на выборах В мире
12:17 В Витебском районе велосипедист погиб под колесами микроавтобуса Происшествия
12:14 Государство продолжит уделять особое внимание людям с ограниченными возможностями - Петришенко Общество
12:08 Международная федерация борьбы отменила решение о начале соревнований с сентября Спорт
12:05 Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнется 7 августа Экономика
12:02 Наблюдатель: нельзя оправдывать изощренную ложь борьбой за честные выборы Регионы
11:58 Барсуков: правоохранители не допустят беспорядков, для этого у них есть все средства Общество
11:56 Лукашенко: идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны Президент
11:46 Экспортный потенциал АПК Беларуси презентован в Нигерии Экономика
11:45 Житель Пружанского района украл сканер штрих-кодов Происшествия
11:43 Жаркая погода будет в Беларуси в выходные Общество
11:42 Инвестиции в образование обеспечат благополучное будущее Беларуси - директор лицея Регионы
11:26 Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси 7 августа из-за жары Общество
11:18 Я сделал выбор взвешенно и осознанно, опираясь на жизненный опыт - Субботин о голосовании Общество
11:16 Под Киевом мужчина открыл стрельбу на улице В мире
11:08 Детский сад с ресурсным центром и арт-студией открыли в Копище Регионы
11:07 Число зараженных COVID-19 в России превысило 870 тыс. В мире
11:06 Секретарь ЦК БРСМ: делаю свой выбор в пользу стабильности и безопасности Общество
11:04 В реанимации индийской больницы произошел пожар, есть погибшие В мире
11:00 США возглавили список крупнейших покупателей казеина на БУТБ Экономика
10:50 Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками Президент
10:49 Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах Президент
10:41 БЕЛАЗ поставит два 30-тонника в Оренбургскую область Экономика
10:38 Национальная библиотека подготовила книжную выставку о развитии современной Беларуси Культура
10:34 "У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей" - Лукашенко о безопасности во время выборов Президент
Все новости
Все новости
Общество
06 августа 2020, 12:39

"Беллегпром" поставит в магазины почти 600 тыс. изделий для школьников

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" намерены поставить в торговые организации страны почти 600 тыс. швейных и трикотажных изделий для школьников. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя концерна Вадим Ламков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одежду для учащихся производят и поставляют 10 организаций швейной и трикотажной отрасли. К новому учебному году предприятия расширили ассортимент школьной одежды как для девочек, так и для мальчиков. Планируется, что в торговые организации страны поступит порядка 600 тыс. швейных и трикотажных изделий для детей школьного возраста. Покупателям будет предложено более 500 моделей, из них 285 - новые", - сказал Вадим Ламков.

По его словам, по состоянию на 1 августа в торговые организации уже поставлено около 405 тыс. изделий: 260 тыс. швейных, 145 тыс. трикотажных.

"Размерный ряд достаточно широкий, предусмотрены и нестандартные размеры. Много моделей изготавливаются с регуляторами, которые помогают подогнать одежду по фигуре ребенка", - отметил замглавы концерна.

Что касается цен, Вадим Ламков рассказал, что их постоянно контролируют, мониторинг происходит еженедельно. "В основном удалось сохранить цены на уровне прошлого года. Наблюдается рост по некоторым моделям от 3% до 10%. Это связано с использованием новых материалов", - добавил он.

Также заместитель председателя подчеркнул, что вся белорусская одежда для школьников полностью соответствует стандартам.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
легкая промышленность предприятие школы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива IТ-страна, борьба с COVID-19 и технологии будущего - что покажут на выставке "Беларусь интеллектуальная"
Игорь Петришенко во время посещения Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра Государство продолжит уделять особое внимание людям с ограниченными возможностями - Петришенко
Александр Барсуков. Фото из архива Барсуков: правоохранители не допустят беспорядков, для этого у них есть все средства
Фото из архива Жаркая погода будет в Беларуси в выходные
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси 7 августа из-за жары
Во время голосования Я сделал выбор взвешенно и осознанно, опираясь на жизненный опыт - Субботин о голосовании
Главное
Во время совещания "У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей" - Лукашенко о безопасности во время выборов
Лукашенко: идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19
"Хочу учиться": платное образование с социально комфортным размером платежа - 200 BYN в месяц
Топ-новости
Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах
Барсуков: правоохранители не допустят беспорядков, для этого у них есть все средства
Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками
МЧС выдало разрешение на загрузку топлива на первом энергоблоке БелАЭС
Государство продолжит уделять особое внимание людям с ограниченными возможностями - Петришенко
Концерты "За Беларусь" пройдут 8 августа во всех регионах страны
Сборы в школу - у каждого свой сценарий шопинга
Наблюдатель: нельзя оправдывать изощренную ложь борьбой за честные выборы
Фундаментальная наука в Беларуси получает второе дыхание - ученый
Секретарь ЦК БРСМ: делаю свой выбор в пользу стабильности и безопасности
Я сделал выбор взвешенно и осознанно, опираясь на жизненный опыт - Субботин о голосовании
Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси 7 августа из-за жары
Костевич: Минтруда прорабатывает механизмы продвижения добровольного пенсионного страхования
Макей и Лебедев обсудили тему международного наблюдения за президентскими выборами
БЕЛАЗ поставит два 30-тонника в Оренбургскую область
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.