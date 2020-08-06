"Беллегпром" поставит в магазины почти 600 тыс. изделий для школьников

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" намерены поставить в торговые организации страны почти 600 тыс. швейных и трикотажных изделий для школьников. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя концерна Вадим Ламков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одежду для учащихся производят и поставляют 10 организаций швейной и трикотажной отрасли. К новому учебному году предприятия расширили ассортимент школьной одежды как для девочек, так и для мальчиков. Планируется, что в торговые организации страны поступит порядка 600 тыс. швейных и трикотажных изделий для детей школьного возраста. Покупателям будет предложено более 500 моделей, из них 285 - новые", - сказал Вадим Ламков.

По его словам, по состоянию на 1 августа в торговые организации уже поставлено около 405 тыс. изделий: 260 тыс. швейных, 145 тыс. трикотажных.

"Размерный ряд достаточно широкий, предусмотрены и нестандартные размеры. Много моделей изготавливаются с регуляторами, которые помогают подогнать одежду по фигуре ребенка", - отметил замглавы концерна.

Что касается цен, Вадим Ламков рассказал, что их постоянно контролируют, мониторинг происходит еженедельно. "В основном удалось сохранить цены на уровне прошлого года. Наблюдается рост по некоторым моделям от 3% до 10%. Это связано с использованием новых материалов", - добавил он.

Также заместитель председателя подчеркнул, что вся белорусская одежда для школьников полностью соответствует стандартам.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-