"Беллегпром" презентовал одежду для учащихся и педагогов

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Республиканской выставке методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи концерн "Беллегпром" организовал показы коллекций школьной формы, деловых моделей и одежды для активного отдыха. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

"Чтобы основательно подготовиться к новому учебному году, наши производители начинают работать над школьным ассортиментом еще в январе. Они изучают тенденции, разрабатывают эскизы, проводят художественные советы. Весной школьный ассортимент уже в производстве, чтобы к середине лета, когда начнутся школьные ярмарки, нашим покупателям был представлен самый широкий выбор изделий", - сказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

По ее словам, концерн предложил Министерству образования в рамках профильной республиканской выставки презентовать одежду делового стиля сезона 2021/2022 как для учащихся, так и для педагогов, а также коллекции для активного отдыха. "Спасибо Национальному центру художественного творчества детей и молодежи, что помог нам организовать целых шесть показов", - подчеркнула она.

Выпускают школьный ассортимент - одежду делового стиля и спортивную - десяток компаний "Беллегпрома", среди которых "Славянка", "Калинка", Жлобинская швейная фабрика (бренд "ФРАНТишка"), "БелКредо", "Світанак", "Полесье" и др.

"Планируем, что в этом году наши производители поставят в торговые организации порядка 800 тыс. изделий для мальчиков и девочек. Традиционно около 70% деловой одежды для учащихся составят новые модели как классического стиля, так и стиля Casual, - отметила Татьяна Лугина. - Замечу, что акцент в детской и подростковой школьной одежде смещается в сторону Casual: такая одежда достаточно лаконична, но вместе с тем комфортна для учащихся".

Деловой ассортимент для педагогов, который могли увидеть посетители выставки Министерства образования, представлен ОАО "Центр моды", который разработал 14 моделей для женщин. "Изделия изготовлены из тканей ОАО "Камволь" - такая вот актуальная творческая коллаборация наших компаний, входящих в концерн", - добавила глава "Беллегпрома".

"Отмечу, что "Камволь" и самостоятельно очень активно осваивает нишу делового ассортимента для женщин. Поэтому теперь кроме привычных мужских костюмов от белорусского текстильного флагмана покупатели могут найти широкий ассортимент женской деловой одежды - бренд Kamvol collection. Дизайн-центром "Камволя" уже выпущено 25 моделей для наших прекрасных покупательниц - юбки, брюки, жилеты, платья, жакеты. К июлю появится ещё 15", - рассказала она.

Помимо одежды делового стиля на выставке предприятия концерна представили одежду для занятий физкультурой и активного отдыха. "Сегодня этот ассортимент пользуется спросом не только у детей и молодежи. Быть здоровым - это модно!", - подчеркнула Татьяна Лугина.-0-

Фото концерна "Беллегпром"