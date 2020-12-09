"Беллегпром" рассказал о новогоднем ассортименте своих предприятий

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. О новогоднем ассортименте предприятий концерна "Беллегпром" рассказал сегодня на пресс-конференции "Новогодние распродажи. Расширение ассортимента белорусских производителей и торговых сетей" заместитель председателя концерна Вадим Ламков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разработкой праздничного ассортимента предприятия отрасли начали заниматься еще в мае. В настоящее время практически все торговые сети, которые делали у нас заказы, обеспечены товарами в полной мере. Сегодня ассортимент тематической продукции производителей концерна "Беллегпром" огромен: от праздничных защитных масок (совершенно новые изделия) до комплектов столового белья и валенок. Как показывает практика, хорошим спросом пользуется текстиль: полотенца, скатерти, наборы постельного белья и, безусловно, праздничная одежда (особенно для детей)", - сказал Вадим Ламков.

Он отметил, что традиционно предприятия отрасли обновляют ассортимент, ориентируясь на последние тенденции. "Как правило, около 50% изделий наших текстильщиков - это новые решения дизайнеров. Так, в этом году бренд "Блакіт" выпустил линейку постельного белья из фланели. Оршанский льнокомбинат порадует не только взрослых, но и детей коллекцией льняных пледов с новогодними принтами. Столовое белье и домашний текстиль от "Моготекса" и "Ленты" создадут праздничную атмосферу в домах наших покупателей. Трикотажные предприятия "Алеся" и "Полесье" приготовили комплекты колоритных вязаных аксессуаров с белорусским орнаментом. Добрушский фарфоровый завод изготовил праздничную посуду, а также модные и постоянно востребованные игрушки с символикой года", - пояснил зампредседателя концерна.

По его словам, разнообразным ассортиментом могут похвастаться и производители чулочно-носочных изделий. Фирма Conte освоила выпуск колготок с интересными принтами и люрексом, носков для всей семьи. Брестский чулочный комбинат также оригинален в своих решениях: он выпустил "конфето-носки", конверты с носками и консервированные носки с предсказаниями.

Предприятия "Калинка", "Центр моды", Conte подготовили праздничные коллекции, в которых более 50 абсолютно новых моделей. "Свiтанак", "8 Марта", "Купалинка" разработали взрослые и детские коллекции на темы Нового года и зимних сказок.

"Во всей фирменной сети предприятий концерна предлагаются новогодние скидки до 70%. Они, как правило, действуют с 1 декабря и захватывают январь, а некоторые - даже февраль. Также наши предприятия активно участвуют во всех скидочных и акционных мероприятиях, которые проводит белорусская торговля по всей стране", - подытожил Вадим Ламков.-0-