"Белмедпрепараты" планируют заняться разработкой биопрепаратов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белмедпрепараты" в перспективе планирует заняться разработкой биопрепаратов, сообщил генеральный директор предприятия Сергей Беляев на круглом столе "Развитие фармацевтической отрасли в Беларуси: эффективное обеспечение потребностей здравоохранения и населения" в пресс-центре БЕЛТА.

Будущее фармпредприятий связано с развитием биопрепаратов и вакцин, считает Сергей Беляев. В связи с этим на предприятии в долгосрочной перспективе (речь идет о десятилетии) планируется реализовать два проекта - по созданию вакцин и биологических лекарственных средств. "Надо понимать, что эти два направления очень наукоемки в плане привлечения компетенций. Это не аналогично тому, как сделать таблетку. Здесь очень большая научная составляющая. Для этого нам необходимо развить свои научно-производственные школы", - отметил гендиректор.

По его словам, в отделе науки Минздрава уже обсуждался вопрос о развитии отраслевой науки под эти два проекта. "Я надеюсь, что в течение ближайшего десятилетия мы действительно займем достойное место среди фармпроизводителей, которые обладают технологиями разработки оригинальных биопрепаратов", - отметил Сергей Беляев.

Биотехнологии и микробиология - это ближайшее будущее для отечественных фармпредприятий, но пока эти направления развиваются на уровне научных исследований и внедрения опытных партий, заметил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. В мире буквально по пальцам можно пересчитать производителей, которые занимаются биотехнологиями в глобальных масштабах.

Круглый стол посвящен Дню работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси, который будет отмечаться 15 октября.-0-

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