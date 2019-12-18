"Белнефтехим" констатирует заметное снижение коррупционных правонарушений на предприятиях

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество коррупционных правонарушений на предприятиях "Белнефтехима" за 2017-2019 годы снизилось вдвое, сообщили БЕЛТА в концерне.

Работа по противодействию коррупции в концерне проводится системно, подчеркнули в ведомстве. В 2017 году, по данным "Белнефтехима", в системе концерна было выявлено 26 преступлений против интересов службы, в 2018 году - 22, за десять месяцев 2019 года - 13.

"Во время недавних проверок органы прокуратуры выявили в организациях, входящих в состав концерна, единичные факты недоработок. В частности, обнаружены нарушения законодательства в отношении вознаграждения представителям государства за работу в наблюдательных советах хозяйственных обществ", - отметили в концерне. При этом уточнили, что нарушения были обусловлены прежде всего "неоднозначной трактовкой законодательства в отношении зависимости выплаты вознаграждения от чистой прибыли предприятий". В концерне также добавили, что суммы вознаграждений, полученные представителями государства, указанными в представлении прокуратуры, были сразу же возвращены получателями в полном объеме и в добровольном порядке после того, как они узнали об отсутствии оснований для получения денежных средств.

"Принятые концерном в 2017-2019 годах жесткие меры для предупреждения коррупционных проявлений свели практически к минимуму случаи задержания и последующего осуждения за получение незаконного вознаграждения, - отметили в "Белнефтехиме". - Концерн значительно усилил внимание к открытости и прозрачности процедур закупок, в том числе путем исключения необоснованного посредничества и привлечения к участию собственно производителей".

Работа по предупреждению коррупционных правонарушений проводится в постоянном взаимодействии с органами власти и правоохранителями.-0-