"Белнефтехим" рассказал, почему летнее и зимнее дизтопливо стоит одинаково, а арктическое дороже

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказал, почему летнее и зимнее дизельное топливо на автозаправках продается по одинаковой цене, а арктическое стоит дороже.

"Так сложилось, что удорожание зимнего топлива (оно дороже в производстве) мы перекладываем на собственную систему. Это происходит фактически за счет доходности системы нефтепродуктообеспечения. То есть само топливо при отгрузке с заводов в адрес потребителей, которые занимаются оптовой и розничной реализацией, стоит дороже, но при продаже через АЗС у нас не происходит изменение цены, привязанное к сезонности", - сказал Владимир Сизов.

Зампредседателя концерна отметил, что дизельное топливо "Арктика" имеет другие характеристики с точки зрения низкотемпературных свойств. Предельная температура фильтруемости у него составляет минус 32 градуса (у стандартного зимнего - минус 20), температура помутнения также более низкая - минус 22 градуса.

"К тому же в производстве используются другие компоненты, плюс увеличенное содержание присадок, чтобы достичь нужных параметров. Это значительно влияет на себестоимость. И здесь уже мы делаем различие по цене между топливом обычным зимним и топливом с улучшенными низкотемпературными характеристиками", - добавил Владимир Сизов.

Он также обратил внимание на то, что "Арктику" потребители используют не так часто - только в сильные морозы. Когда столбик термометра держится на отметке ноль - минус 5, большого спроса на это топливо нет.-0-

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