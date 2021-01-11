11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" рекомендует подготовить авто к похолоданию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"По последним прогнозам, на территории Беларуси ожидаются настоящие крещенские морозы - до минус 20 градусов и ниже. Практика показывает, что в такие периоды могут возникнуть сложности, если правильно не подготовить автотранспорт к эксплуатации при низких температурах. В связи с этим концерн "Белнефтехим" рекомендует заблаговременно подготовить автотранспорт к резким холодам, включая систему питания и смазки ДВС, обеспечить работоспособность аккумуляторных батарей, долить и (или) заменить специальные жидкости, а также принять другие меры согласно инструкции по эксплуатации", - отметили в пресс-службе.

Как правило, спрос на зимнее топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками во время морозов возрастает в десятки раз. "С учетом этого концерном "Белнефтехим" приняты все меры, чтобы 228 заправок "Белоруснефти" были обеспечены необходимым объемом дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 2 ("Арктика"), смазочными маслами и специальными жидкостями для максимального удовлетворения потребностей внутреннего рынка", - добавили в "Белнефтехиме".-0-

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