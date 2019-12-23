Белоконев: новый план обороны Беларуси - уникальный инструмент стратегического сдерживания

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:04 Пусть сбываются мечты - Румас поздравил воспитанников детдома "СемьЯ" Общество
14:55 Минское "Динамо" уступило "Амуру" в гостевом матче чемпионата КХЛ, выигрывая 3:0 после второго периода Спорт
14:51 ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги выборов в парламент В мире
14:51 "Коммунарка" отправит в магазины 1,2 млн новогодних подарочных наборов Экономика
14:41 Результаты лучше прошлогодних - Лукашенко обсудил с Шейманом работу системы Управделами Президент
14:41 Второй этап репетиционного тестирования в Беларуси пройдет в январе-феврале 2020 года Общество
14:34 В магазинах Таиланда перестанут выдавать пластиковые пакеты В мире
14:24 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 24 и 26 декабря Регионы
14:17 Запрет на лов налима в Беларуси устанавливается с 25 декабря Общество
14:17 Пятерых причастных к убийству саудовского журналиста Хашукджи приговорили к смертной казни В мире
14:05 В Брестской области перед Новым годом зацвела ветреница Регионы
14:02 Белорусский пловец Илья Шиманович занял второе место на 100 м брассом на этапе ISL в США Спорт
14:01 Белоконев: новый план обороны Беларуси - уникальный инструмент стратегического сдерживания Общество
14:01 Завершено расследование резонансного дела о разбойном нападении на гомельчанку Происшествия
13:51 Водителя фуры задержали за ДТП с погибшим в Пинском районе Происшествия
13:49 В трех ДТП в Гомельской области пострадали три школьницы Происшествия
13:44 Кочанова призывает депутатов занимать более активную позицию в решении вопросов людей Регионы
13:36 Гала-концерт "Песня года Беларуси" состоится 18 января в столичном Дворце спорта Афиша
13:31 100 лампо-елок добра: энергетики вышли в праздничный дозор Общество
13:24 Доллар и евро на торгах 23 декабря подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:22 В агрогородке Чечерского района ввели карантин из-за бешенства у кота Происшествия
13:15 В Беларуси к выходным похолодает Общество
13:10 Кочанова: потенциал развития у Витебской области серьезный Регионы
13:04 Минфин планирует в 2020 году выпуск ценных бумаг в национальной валюте Экономика
13:03 Рассчитываться по QR-коду стало возможно в крупнейшем универмаге столицы Общество
12:59 Рублевые депозиты в 2020 году будут выгоднее валютных - "Альпари Евразия" Экономика
12:55 Более 43,5 тыс. нарушений в охране труда выявили мобильные группы в Гомельской области Регионы
12:44 Пьяный бесправник в Барановичах протаранил столб Происшествия
12:42 Что изменится в Беларуси со вступлением в силу обновленного Жилищного кодекса Общество
12:35 Влияние торговой войны Китая и США на мировую экономику переоценивается - Иосуб Экономика
Все новости
Все новости
Общество
23 декабря 2019, 14:01

Белоконев: новый план обороны Беларуси - уникальный инструмент стратегического сдерживания

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый план обороны Беларуси является уникальным инструментом стратегического сдерживания. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев.

План обороны разработан с учетом миролюбивой политики Беларуси, обратил внимание Олег Белоконев. "У нас нет реальных противников. Мы ни к кому не имеем территориальных претензий, со всеми строим дружественные отношения. Наши национальные интересы не выходят за пределы государственных границ. План обороны является уникальным инструментом стратегического сдерживания", - подчеркнул парламентарий. Он добавил, что на постсоветском пространстве подобные фундаментальные документы есть у единичных стран.

Новый план обороны учитывает возможные риски, вызовы и угрозы национальной безопасности страны. При его подготовке авторы изучили опыт конфликтов в Сирии, Украине, в Африканском регионе, переложили его на белорусские реалии исходя из наихудших для страны вариантов развития ситуации. "В случае агрессии, хотя это маловероятно, реализация плана позволит эффективно проводить все оборонительные мероприятия, выполнить мобилизационные задания. Таким образом, будет обеспечено проведение стратегических операций Вооруженных Сил, если это понадобится", - подчеркнул Олег Белоконев.

План носит комплексный характер, учитывает все современные тенденции, в том числе развитие беспилотной авиации, радиоэлектронной и радиолокационной разведки.

Как сообщалось, 19 декабря Совет безопасности одобрил новый план обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. План обороны Беларуси включает несколько документов. Основные в этом пакете - решение главнокомандующего на оборону Беларуси (графическое и текстуальное) и директива на оборону страны.-0-

Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси. На чем сделаны акценты?Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси. На чем сделаны акценты?
План обороны Беларуси включает нескольких документов. В течение года их анализировали в Генеральном штабе Вооруженных Сил и рассматривали на совещаниях силового блока.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Пусть сбываются мечты - Румас поздравил воспитанников детдома "СемьЯ"
Фото из архива Второй этап репетиционного тестирования в Беларуси пройдет в январе-феврале 2020 года
Фото из архива Запрет на лов налима в Беларуси устанавливается с 25 декабря
100 лампо-елок добра: энергетики вышли в праздничный дозор
Фото из архива В Беларуси к выходным похолодает
Рассчитываться по QR-коду стало возможно в крупнейшем универмаге столицы
Главное
Александр Лукашенко и Валентин Сукало Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда
Результаты лучше прошлогодних - Лукашенко обсудил с Шейманом работу системы Управделами
Что изменится в Беларуси со вступлением в силу обновленного Жилищного кодекса
Рассчитываться по QR-коду стало возможно в крупнейшем универмаге столицы
Топ-новости
Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы
Белоконев: новый план обороны Беларуси - уникальный инструмент стратегического сдерживания
Предупреждение вместо наказания - как Верховный суд предлагает изменить КоАП
Пусть сбываются мечты - Румас поздравил воспитанников детдома "СемьЯ"
Второй этап репетиционного тестирования в Беларуси пройдет в январе-феврале 2020 года
Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов
Белорусскому телеграфному агентству сегодня исполняется 101 год
Отмена роуминга в СГ предусмотрена к сентябрю 2020 года - Минсвязи Беларуси
Кочанова призывает депутатов занимать более активную позицию в решении вопросов людей
Эксперты "Альпари Евразия" дали прогноз по курсам валют в 2020 году
В Брестской области перед Новым годом зацвела ветреница
Героин на 50 млн евро изъяли у четырех наркоторговцев в Минске
Минфин планирует ввести депозитарные облигации
РЕПОРТАЖ: Ну и Африка! Заметки из экспедиции к колыбели человечества и на родину кофе
Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.