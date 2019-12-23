Белоконев: новый план обороны Беларуси - уникальный инструмент стратегического сдерживания

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый план обороны Беларуси является уникальным инструментом стратегического сдерживания. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев.

План обороны разработан с учетом миролюбивой политики Беларуси, обратил внимание Олег Белоконев. "У нас нет реальных противников. Мы ни к кому не имеем территориальных претензий, со всеми строим дружественные отношения. Наши национальные интересы не выходят за пределы государственных границ. План обороны является уникальным инструментом стратегического сдерживания", - подчеркнул парламентарий. Он добавил, что на постсоветском пространстве подобные фундаментальные документы есть у единичных стран.

Новый план обороны учитывает возможные риски, вызовы и угрозы национальной безопасности страны. При его подготовке авторы изучили опыт конфликтов в Сирии, Украине, в Африканском регионе, переложили его на белорусские реалии исходя из наихудших для страны вариантов развития ситуации. "В случае агрессии, хотя это маловероятно, реализация плана позволит эффективно проводить все оборонительные мероприятия, выполнить мобилизационные задания. Таким образом, будет обеспечено проведение стратегических операций Вооруженных Сил, если это понадобится", - подчеркнул Олег Белоконев.

План носит комплексный характер, учитывает все современные тенденции, в том числе развитие беспилотной авиации, радиоэлектронной и радиолокационной разведки.

Как сообщалось, 19 декабря Совет безопасности одобрил новый план обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. План обороны Беларуси включает несколько документов. Основные в этом пакете - решение главнокомандующего на оборону Беларуси (графическое и текстуальное) и директива на оборону страны.-0-

Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси. На чем сделаны акценты? План обороны Беларуси включает нескольких документов. В течение года их анализировали в Генеральном штабе Вооруженных Сил и рассматривали на совещаниях силового блока.