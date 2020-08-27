Белоконев: в государстве создана система адекватного реагирования на вызовы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана система адекватного реагирования на вызовы и угрозы. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев в эфире программы "Панорама" телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В государстве создана система адекватного реагирования на риски, вызовы, ну и, если вдруг будут (хотя я очень сомневаюсь), угрозы национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашей страны. В любом случае, кто бы к нашей границе ни подтягивался, мы точно так же адекватно будем реагировать", - подчеркнул депутат.

Он назвал несколько важных, на его взгляд, факторов стратегического сдерживания. "У нас единая региональная система противовоздушной обороны. Она достаточно эффективна, обкатана, и сейчас на ее основе создается и система СНГ, и ОДКБ и с другими государствами. Второе - это региональная группировка войск, которая может быть применена не обязательно в большой войне, но и во внутреннем конфликте. Причем она может быть применена заблаговременно, в середине, в конце - то есть, в любой момент. И я думаю, те, кто находятся по ту сторону, это тоже прекрасно понимают и это является достаточно серьезным фактором стратегического сдерживания", - сказал Олег Белоконев.

При этом он отметил, что Беларусь - одно из самых миролюбивых государств, которое не имеет территориальных претензий ни к одной из соседних стран. "Наши национальные интересы не выходят за наши государственные границы, и Президент всегда говорит только о мире. Поэтому хотелось бы пожелать некоторым странам, заняться своими внутренними вопросами. Не надо нас учить, подсказывать, настаивать, как нам жить. Мы у себя разберемся сами", - заметил парламентарий.

"Самое главное - не допустить раскола в нашем обществе: чтобы не произошло разрывов в семьях между старшим и младшим поколением, не разделились на два непонимающих, а то и враждующих лагеря. Примером для всех должна стать консолидация общества", - резюмировал председатель Постоянной комиссии по нацбезопасности.-0-