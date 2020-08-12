Белорус Геннадий Короткевич в седьмой раз победил в Google Code Jam

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аспирант Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге, белорус Геннадий Короткевич не уступает первенство на Google Code Jam с 2014 года. В этот раз он обошел ближайших соперников из Канады и США, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт вуза.

Ежегодно Google Code Jam собирает более 50 тыс. участников со всего мира. Это один из самых массовых и престижных чемпионатов по программированию. В этом году, по данным организаторов, зарегистрировалось 96 тыс. человек.

В Google Code Jam может принять участие любой желающий. После серии раундов в финал выходят 25 лучших. Затем в течение четырех часов определяется победитель. "Традиционно все соревнования, кроме финала, проходят онлайн. Однако в этом году из-за пандемии все этапы прошли в онлайн-формате", - отметили в вузе. Чемпионат состоит из набора алгоритмических задач, которые должны быть решены за фиксированное время. В этом году финалисты должны были решить пять задач.

Лучшим по итогам финала стал аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич, который заработал 173 очка, затратив на решение задач меньше времени, чем остальные участники. "Таким образом, Геннадий Короткевич продлил победную серию Google Code Jam до семи лучших результатов подряд. Что характерно, победитель соревнований стал единственным участником финала, кто решил задачу Hexacoin Jam", - сообщили организаторы.

В тройке лидеров - Кевин Сан из Канады и Эндрю Хе из США. Оба набрали по 131 баллу, но серебряный медалист смог решить задачи быстрее соперника, получившего бронзу. Пятый результат - у выпускника Университета ИТМО Евгения Капуна.

Приз за первое место составляет $15 тыс. Занявшие второе и третье места получают $2 тыс. и $1 тыс., соответственно.

Геннадий Короткевич - выпускник гомельской гимназии. На его счету множество побед на российских и международных соревнованиях по программированию, включая Google Code Jam, "Яндекс. Алгоритм", VK Cup, Russian Code Cup, Facebook Hacker Cup.-0-