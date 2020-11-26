Белорусам надо вернуть понимание опасности коронавируса - Горбич

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам надо вернуть понимание опасности коронавируса. Об этом заявил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По мнению медика, люди уже устали от коронавируса. Он отметил, что весной, когда заболеваемость COVID-19 была относительно невысокой, граждане защищались всевозможными способами и берегли себя. Сейчас, когда количество зараженных в день достаточно большое, люди, наоборот, уделяют меньше внимания профилактическим мероприятиям и своей защите.

"Мы устали бояться. С другой стороны, мы привыкли, - пояснил Юрий Горбич. - Нам нужно вернуть понимание того, что это опасно".

Инфекционист подчеркнул, что коронавирус настолько непредсказуем, что никто в мире не даст стопроцентную гарантию: после заражения человек обязательно выздоровеет.-0-