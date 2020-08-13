Белорусам необходимо быть вместе и не поддаваться на провокации - Прокопцов

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам необходимо быть вместе и не поддаваться на провокации, чтобы сохранить свою Родину. Такое обращение на сайте Национального художественного музея разместил генеральный директор учреждения, председатель Ассоциации общественных объединений "Белорусская конфедерация творческих союзов" Владимир Прокопцов.

"За годы независимости сделано много: страна стала известной в мире своим талантливым и трудолюбивым народом, в том числе достижениями в сфере культуры и искусства. Но нужно сделать еще больше. Значительных результатов мы достигнем только в мирном и стабильном государстве. Мы разные, а Беларусь у нас одна, поэтому необходимо быть вместе, не поддаваться на провокации, чтобы сохранить свою Родину", - сказал Владимир Прокопцов.

По его словам, белорусы всегда были толерантными и мудрыми людьми. "Несмотря на различные внешние вызовы, мы демонстрировали сплоченность перед историческим выбором. Выстоим вместе и сейчас", - добавил он.-0-