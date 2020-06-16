Белорусам открыли безвизовый въезд в Албанию до 30 ноября

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвизовый въезд на территорию Албании для туристических и частных поездок сроком на 90 дней разрешен белорусам с 10 июня по 30 ноября 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МИД Беларуси.

Данное решение закреплено в постановлении Совета Министров Албании №470 от 10 июня 2020 года.

"Благодарим албанскую сторону за данный шаг в отношении наших граждан и продолжаем работу над ратификацией соглашения между правительством Беларуси и правительством Албании о взаимной отмене визовых требований", - добавили в МИД.

Также министерство продолжит "предпринимать усилия по либерализации отношений в миграционной сфере с нашими зарубежными партнерами, по упрощению поездок граждан, развитию торговли и деловых связей, туризма, дальнейшему расширению культурных, общественных и гуманитарных контактов".-0-