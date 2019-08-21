Белорусам предлагают найти пару на фестивале и бесплатно отправиться в Грузию

24 августа на фестивале "Тбілісоба" для "свободных" белорусов (18+) будут работать "офлайн-знаёмства па характару". Каждый, кто придет без пары, сможет завести новое романтическое знакомство и даже выиграть путешествие в Грузию – для себя и своей новообретенной второй половинки.

Поучаствовать в розыгрыше поездки в Грузию может каждый. Достаточно прийти вместе с новой парой на площадку фестиваля, где будет проходить большая грузинско-белорусская свадьба, и зарегистрироваться. Завести знакомство на "Тбілісобе" можно будет разными способами. Например, просто воспользоваться Tinder или же оставить свои данные на фестивальной стене знакомств под названием Offline Tinder Borjomi. Победителей, которые отправятся в путешествие по Грузии, предоставленное компаниями "ТОП-ТУР" и "Белавиа", определят молодожены на свадебной площадке после 19:00. Пару ждет отдых в отеле Point Vert в Батуми.

"Кто-то предпочитает знакомиться на улице, кому-то проще начать разговор в онлайне. В этом году на фестивале можно будет "замэтчиться" офлайн с понравившимся человеком, руководствуясь основной чертой его характера, – говорит Денис Крупец, директор IDS Borjomi Belarus и организатор "Тбілісобы". – Мы специально установим на "Тбілісобе" Offline Tinder – стену знакомств, где каждый сможет оставить свое фото, указать ссылку на соцсети и описать свой характер. Вместо того чтобы заполнять длинные анкеты, мы предлагаем написать всего лишь два слова: например, "характер веселый" или "характер озорной". Мы хотим перезнакомить как можно больше людей. Надеемся, что в этом году 24 августа станет счастливой датой для многих белорусов".

Параллельно с офлайн-знакомствами на площадке развернется самое настоящее грузинско-белорусское торжество с музыкой, танцами и конкурсами. На интернациональной свадьбе можно будет услышать самый длинный тост за молодоженов, поучаствовать в грузинском выкупе невесты и на скорость завернуть девушку в ковер. Рядом будет работать зона белорусского гостеприимства. Тут грузин будут учить говорить "на мове", а для детей проведут урок по традиционным белорусским играм.

Юбилейная, пятая "Тбiлiсоба" пройдет под слоганом "Праздник с грузинско-белорусским характером" и, по словам организаторов, посвящена дружбе двух народов. С утра до вечера на главной сцене будет звучать музыка: многоголосье "Швидкаца", ансамбль "Ириао", хедлайнер фестиваля группа MGZAVREBI. Начнется "Тбілісоба" в 12:00 и продлится до 24:00.

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