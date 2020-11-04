Белорусам предлагают поучаствовать в конкурсе проектов по решению проблем, связанных с COVID-19

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам предлагают поучаствовать в конкурсе на лучший проект по решению проблем, связанных с COVID-19, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД.

Конкурс объявила Программа обмена передовым опытом Global Best Practice. Лучшее предложение получит возможность стать участником Всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае. "Национальный центр маркетинга МИД Беларуси, который является оператором национальной экспозиции нашей страны на этой выставке, приглашает всех желающих принять участие. Поделитесь своими идеями, которые помогут преодолеть глобальный кризис в области здравоохранения, и получите приглашение стать участником ЭКСПО-2020, а вместе с ним - возможность представить проект мировой общественности, осветить его в международных СМИ, приобрести деловых сторонников, заинтересованных в его развитии", - сказали в центре.

Подать заявку может любой желающий: частные лица, сообщества, стартапы, медицинские работники, предприятия, государственные и общественные организации. Принять участие в конкурсе можно до 31 декабря 2020 года. На официальном сайте ЭКСПО-2020 можно ознакомиться с подробной информацией и скачать форму заявки.

Global Best Practice Programme - это инициатива, связанная с ЭКСПО-2020, призванная продемонстрировать простые, но в то же время эффективные подходы к реализации Целей ООН в области устойчивого развития. В предыдущих конкурсах Программы обмена передовым опытом жюри отобрало 25 проектов из 1175 заявок, поступивших от кандидатов из разных стран. Одним из них стал проект из Беларуси по разработке инновационной энергосберегающей установки "ТурбоСфера".-0-