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13 января 2021, 21:38

Белорусам предлагают поучаствовать в подсчете водоплавающих птиц

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам предлагают поучаствовать в подсчете водоплавающих птиц 15-31 января, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Ежегодно в январе АПБ И НПЦ НАН по биоресурсам проводят учет водоплавающих птиц, чтобы оценить, какие виды и в каком количестве зимуют в Беларуси. Это позволит лучше планировать действия по их охране и в стране, и на международном уровне. Зимние подсчеты проходят во многих государствах и дают информацию почти про 900 видов птиц. Для нас важно, чтобы в подсчетах принимало участие как можно большее число людей: тогда результаты будут более точными", - рассказали в АПБ.

"Птичья перепись" пройдет 15-31 января по всей стране. Желающим поучаствовать достаточно посетить ближайший водоем, подсчитать, сколько там птиц и каких видов, и занести все данные в анкету, которую можно скачать на сайте АПБ. Чтобы определить вид, можно воспользоваться определителем guide.florafauna.by либо его мобильной версией. Также справиться с этой задачей могут помочь в Telegram-чате "Ціў-ціў!". Если узнать вид все равно не получилось, следует записать общее количество птиц, сфотографировать или описать незнакомые виды и обозначить число таких пернатых. Фото можно прислать на info@ptushki.org, чтобы специалисты определили вид птиц.

Для каждого подсчета заполняется отдельная анкета. "Например, если вы в один день подсчитали птиц на реке и на озере, а потом повторно на том же озере, нужно будет подать три анкеты. Если птиц нет или водоем весь покрыт льдом, также обозначайте это в анкете, - пояснили в АПБ. - Обращайте внимание и на окольцованных птиц, указывайте их вид, номер кольца, дату и точное место наблюдения. Будет отлично, если сделаете фото, где считывается надпись на кольце".

Анкету можно прислать в секретариат общественной организации не позже 7 февраля в электронном (на адрес info@ptushki.org) или бумажном виде (ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны", ул.Парниковая, д. 11, к. 4, 220114, Минск).

В прошлом году на зимовке в Беларуси насчитали 23 026 птиц 31 вида.-0-

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