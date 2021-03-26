Белорусам предлагают присоединиться к акции "Час Земли" 27 марта

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам предлагают присоединиться к акции "Час Земли" и отключить свет 27 марта на 1 час с 20.30 до 21.30, сообщили БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

Час Земли - это международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2021 году в Беларуси акция пройдет уже в 13-й раз. "Цель "Часа Земли" не в том, чтобы сэкономить электричество. Данная акция - это символ бережного и ответственного отношения к природе", - пояснили в департаменте.

В прошлом году только в Минске была отключена подсветка таких знаковых объектов, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, торговый центр "Столица", гостиница "Беларусь".

"Чтобы присоединиться к крупнейшей экологической акции мира, нужно просто выключить свет в своем доме 27 марта с 20.30 до 21.30. Выключить свет на час - несложно, но за таким символическим действием стоит желание и возможность помочь планете, изменив свои ежедневные привычки", - отметили в департаменте.-0-