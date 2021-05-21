Белорусам предложили пройти опрос о вакцинации

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья все желающие могут пройти опрос "Что вы знаете о вакцинации?", сообщила БЕЛТА врач-эпидемиолог, заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии центра Марина Качкан.

Респондентам предлагается ответить на семь вопросов, в том числе касательно профилактических прививок против COVID-19. Опрос, который позволит изучить отношение белорусов к вакцинации, доступен до 10 июня 2021 года.

По словам Марины Качкан, ряды активных приверженцев обязательной вакцинации населения растут, впрочем, есть и оппоненты, выступающие против прививок.

"Сегодня все больше родителей уклоняется от прививок своему ребенку под предлогом болезни либо вовсе отказывается от процедуры без объяснения причин. Противопоказания к прививкам, конечно, существуют, однако их совсем немного. В результате таких скоропалительных отказов первой мишенью для инфекционных заболеваний, как правило, становятся дети, для защиты которых прежде всего прививки и предназначены", - отметила врач-эпидемиолог.

Она считает, что к формированию и распространению заблуждений нередко приводит неправильная трактовка информации о вакцинации обывателями.

Вместе с тем вакцинация предотвращает развитие заболевания, и когда привитых становится большинство, за счет сформировавшегося коллективного иммунитета снижается интенсивность циркуляции возбудителей, в результате чего происходит региональная ликвидация заболевания, заметила Марина Качкан. Факты подтверждают, что при снижении охвата населения прививками количество заболеваний корью, коклюшем и другими управляемыми инфекциями неумолимо растет.

В Беларуси иммунизация является доступной и бесплатной процедурой для всех желающих. Все используемые вакцины зарегистрированы и одобрены к применению Минздравом.-0-