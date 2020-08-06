Белорусам разрешили въезд в Черногорию без ограничений с 7 августа

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданам Беларуси, России и некоторых других стран с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без каких бы то ни было ограничений и дополнительных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского правительства.

"Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия, Украина, Зимбабве", - говорится в сообщении.

Число зараженных коронавирусом в Черногории за предыдущие сутки возросло на 50, количество летальных исходов увеличилось до 57. На фоне эпидемии сложилась трудная ситуация в туристическом секторе страны. По данным черногорской турорганизации, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.-0-