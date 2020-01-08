Белорусам рекомендовано воздержаться от посещения некоторых штатов Австралии из-за пожаров

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Японии, которое оказывает дипломатическое сопровождение белорусско-австралийских отношений, просит белорусов воздержаться от посещения некоторых штатов Австралии из-за пожаров в стране. Соответствующие рекомендации у себя на сайте разместило Министерство спорта и туризма, сообщает БЕЛТА.

"Информация о пострадавших в результате пожаров гражданах Беларуси не выявлена. В связи с ситуацией в Австралии посольство рекомендует гражданам Республики Беларусь воздержаться от посещения австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Виктория", - говорится в сообщении.

Уже находящимся в стране белорусским гражданам рекомендуется следить за информацией местных СМИ и официальными сообщениями австралийских властей, неукоснительно следовать их указаниям о порядке безопасного пребывания в зонах риска.

Сейчас территория Австралии охвачена сильнейшими лесными пожарами. По информации белорусской дипмиссии, наиболее критическая ситуация складывается в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория (юго-восточная часть страны), где расположены популярные среди туристов курорты Южного Побережья. Пожарами охвачены также штаты Западная Австралия, Южная Австралия и Тасмания. Выявлено более двухсот очагов пожаров, общая площадь пострадавших районов составляет в настоящее время около 60 тыс. кв.км.

В Новом Южном Уэльсе объявлен режим чрезвычайной ситуации, в Виктории - режим бедствия. В Новом Южном Уэльсе издано распоряжение о запрете посещения туристами 155-мильной зоны, прилегающей к охваченным пожарами районам.

"Подтверждена гибель как минимум 18 человек, около 30 человек числятся пропавшими без вести, огнем уничтожено не менее 1400 жилых домов (в Новом Южном Уэльсе - не менее 900). Прогнозируется, что число жертв и масштабы разрушений будут расти. В зоне риска расположен ряд крупных городов, в том числе Сидней и Мельбурн, где наблюдается сильный смог", - отмечается в сообщении.

Помощь в тушении пожаров австралийской стороне оказывают США, Новая Зеландия и Канада. Из опасных районов организуется массовая эвакуация жителей, для этих целей привлечены в том числе вооруженные силы Австралии.

Причинами пожаров называются сильнейшая за весь период наблюдений засуха, сильные ветры и аномально высокие температуры воздуха.-0-