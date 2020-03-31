Белорусам в Италии при просроченной визе можно продлить разрешение на пребывание

31 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В случае просроченной визы белорусам, которые находятся в Италии, можно обратиться за продлением разрешения на пребывание в стране. Такую рекомендацию дают в посольстве Беларуси в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Граждане Республики Беларусь, находящиеся на территории Италии с просроченной визой либо с визой, срок действия которой закончится в ближайшее время, могут предоставить в соответствующее полицейское управление заявление на получение разрешения на законное пребывание на национальной территории", - сказали в дипмиссии.

Там обратили внимание на информацию касательно разрешений и виз на пребывание в Италии: "В соответствии с информацией итальянского Министерства внутренних дел в связи с пандемией коронавируса и приостановлением авиасообщений с Италией предусмотрено временное приостановление на 30 дней процессуальных сроков, установленных для завершения административных процедур, касающихся пребывания иностранцев на территории Италии (подача запросов на первичную выдачу/продление разрешений на пребывание). Поэтому белорусские граждане, имеющие разрешение на пребывание, срок действия которого истек, могут подать заявление на выдачу/продление разрешения на пребывание по окончании 30 дней после временного приостановления процедур. В свою очередь действующим сводом нормативных актов по вопросам иммиграции Италии установлен срок в 60 дней с момента окончания разрешения на пребывание, в течение которого возможно подать заявление о его продлении".

Таким образом, соответствующее заявление в текущих условиях может быть подано в компетентные органы Италии в 90-дневный срок с даты окончания действия разрешения на пребывание.

В посольстве напомнили, что ЕС принял решение о временном запрете с 17 марта на въезд на территорию всех стран-участниц иностранных граждан, за исключением имеющих вид на жительство, дипломатов, а также операторов международных автомобильных и воздушных перевозок. "Исходя из этого, на данный момент въезд белорусских граждан в Италию и на Мальту невозможен, - подчеркнули белорусские дипломаты. - В отношении Мальты информируем, что с 21 марта полностью прекращено коммерческое авиасообщение по всем направлениям. Гражданам, у которых истекает срок визы для нахождения на Мальте, необходимо срочно обратиться в центральное визовое отделение Мальтийского агентства удостоверения личности (Identity Malta Agency), адрес электронной почты visa.ima@gov.mt".

Субъектам хозяйствования, работающим с Италией, надо учитывать тот факт, что с 23 марта на территории Италии приостановлена производственная деятельность, которая не является крайне необходимой. По-прежнему необходимо иметь в виду отсутствие на данный момент ограничений на грузоперевозки по итальянской территории. Из-за временного карантинного регламента перевозки по всей территории страны осуществляются с обязательным документальным подтверждением рабочих мотивов передвижения.

"Ограничения Австрии и Швейцарии по пересечению границы с Италией на данный момент не относятся к грузовым перевозкам. В то время как транзитное прохождение грузовыми транспортными средствами итало-словенской границы и территории Словении осложнено по времени и с 17 марта осуществляется группами автомобилей, формируемыми путем накопления в основном по страновому признаку и последующего передвижения в сопровождении конвоя в направлении Венгрии. Обязательно необходимо постоянно уточнять оперативную ситуацию в пунктах пересечения всех национальных границ по пути следования. При планировании международных перевозок, связанных с доставкой в Италию либо отгрузкой с ее территории грузов, следует также обращать внимание на индивидуальный график работы итальянских предприятий в условиях карантина", - рассказали в белорусском посольстве в Риме.-0-