Белорусам зарубежья важно чувствовать сопричастность к событиям на родине - Опимах

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам зарубежья важно чувствовать сопричастность к событиям, происходящим на родине. Такое мнение высказал сегодня начальник управления глобальной политики и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Александр Опимах во время круглого стола "Новые формы работы регионов Республики Беларусь с общественными объединениями белорусов зарубежья", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для белорусов зарубежья очень важно чувствовать свою сопричастность к событиям, которые происходят на родине. Поэтому необходимо как можно больше находить поводов, чтобы приглашать их сюда, в Беларусь. Работа с соотечественниками должна строиться на принципах взаимоуважения, доверия и конструктивного сотрудничества. В этой связи развитие сотрудничества между регионами Беларуси и общественными объединениями белорусов зарубежья имеет очень хорошие перспективы. Кроме того, важно организовать эффективную информационную поддержку этой работы, в том числе с помощью социальных сетей. Опыт ведомства показал, что белорусы зарубежья активно пользуются такими возможностями для взаимодействия и обмена информацией", - отметил Александр Опимах.

По его словам, белорусская диаспора наиболее представлена в сопредельных государствах и странах, связанных с исторически обусловленными миграционными потоками XIX-XX веков: Россией, Украиной, Израилем, Латвией, Польшей, Литвой, Канадой, Эстонией, Молдовой. Кроме того, белорусы проживают в Австралии, Австрии, Аргентине, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстане, на Кубе, в США, Узбекистане, Франции, Чехии, Швейцарии.

Начальник управления напомнил, что при Министерстве иностранных дел создан и действует Консультативный совет по делам белорусов зарубежья. МИД ежегодно проводит заседания совета с зарубежными участниками. Фундамент работы с диаспорой - принятый шесть лет назад закон "О белорусах зарубежья". Важна также подпрограмма "Белорусы в мире" госпрограммы "Культура Беларуси": она дает возможность проводить совместные с объединениями белорусов зарубежья мероприятия, а это существенная поддержка и возможность расширить географию сотрудничества.

Круглый стол состоялся в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске. На заседании выступили представители Минкультуры, Министерства иностранных дел, Аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей, Республиканского центра национальных культур, Национального агентства по туризму, представители регионов Беларуси.-0-