Белоруска прошла в гранд-финал конкурса красоты Miss Elite World 2021

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси Полли Каннабис участвует в гранд-финале конкурса красоты Miss Elite World 2021, сообщает БЕЛТА.

Miss Elite World 2021 - международный конкурс красоты, гранд-финал проходит в Каире. Беларусь на конкурсе представляет профессиональная модель Полли Каннабис. Участие белоруски было под угрозой: из-за проблем с визой девушка пару дней не могла попасть в Каир.

"На конкурсе царит дружелюбная атмосфера. Прилетели не все участницы, некоторые не смогли получить визу. Я вижу много сильных претенденток на победу, например участницы из США, Мексики и других стран. По поводу моих шансов - здесь очень сложная система оценки, которая включает и голоса судей, и интернет-голосование, оценку костюмов, поведения и прочего. Многие пишут, что я одна из фавориток. Заранее загадывать ничего не буду - уважаю решение жюри вне зависимости от того, кто получит корону, но сделаю все от меня зависящее, чтобы представить Беларусь в наилучшем виде", - прокомментировала Полли Каннабис участие в конкурсе.

В Miss Elite World принимают участие представительницы более 30 стран. Помимо "Мисс Элита", будут выбраны "Мисс Конгениальность", "Лучшая модель", "Мисс Популярность", "Лучший национальный костюм" и "Мисс Фотогеничность". Конкурс завершится 30 мая.

Полли Каннабис родилась и выросла в Минске, с детства снималась в кино и занималась моделингом. Именно она стала первой представительницей Беларуси на этом конкурсе, при этом девушка уже была финалисткой 18 различных конкурсов красоты. Полли Каннабис работала моделью в Милане и Бангкоке, принимала участие в Colombo Fashion Week и дважды появлялась на обложке журнала L'Officiel. В 2021 стала обладательницей титула Miss Grand Belarus и представляла страну в мировом финале Miss Grand.-0-