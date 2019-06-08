Белоруска Татьяна Щербач стала "Вице-Королевой Студенчества" на международном конкурсе в Ставрополе

8 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Татьяна Щербач стала обладательницей титула "Вице-Королева Студенчества — 2019". Об этом БЕЛТА сообщили в БРСМ по итогам XVIII Международного конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества-2019", который завершился сегодня в Ставрополе.

"Королевой Студенчества" стала Жамиля Ишенбаева из Кыргызстана. Россиянка Ксения Назарова и Диана Галстян из Армении, как Татьяна Щербач стали "Вице-Королева Студенчества", отметили в БРСМ.

Татьяна родилась в городе Лида. В этом году она окончила первый курс педагогического факультета. Девушка считает себя творческой и артистичной натурой, предпочитает разные виды отдыха, но в свободное время любит читать. Будущий логопед не представляет свою жизнь без сцены. Татьяна Щербач - победительница республиканского конкурса "Королева Весна Беларуси – 2019".

На корону и титул "Королева Студенчества" претендовали 16 участниц из 12 стран – Беларуси, России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Литвы, Коморских островов, Шри-Ланки, Индии.

Конкурс прошел на полях III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС".

Учредителями и организаторами конкурса в 2019 году являются Российский союз молодежи и БРСМ, правительство Ставропольского края. Главная цель проекта - создать условия для включения студенческой молодежи в общественную, социальную, культурную жизнь общества, сохранить культуру и традиции, выявить и поддержать талантливых молодых людей.-0-