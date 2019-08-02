Белоруска Валерия Махлай стала победителем чемпионата мира по судомодельному спорту

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Валерия Махлай завоевала золото чемпионата мира по судомодельному спорту, который прошел в конце июля в венгерском городе Банк. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.
Программа включала стендовые соревнования, где каждая модель оценивалась судьями по трем критериям: соответствие чертежа оригиналу, качество изготовления, объем работ. Потом все судна соревновались на воде: модели фигурного курса, управляемые спортсменами, должны были пройти сложную дистанцию и пришвартоваться в доке.
В результате всех испытаний в юношеском зачете в классе моделей F4-C победу одержала учащаяся судомодельного объединения по интересам Слуцкого центра технического и прикладного творчества учащейся молодежи Валерия Махлай, которая готовилась под руководством педагога дополнительного образования Виктора Потоцкого. Белоруска заняла первое место, опередив двух юношей из Китая.
В соревнованиях принимали участие представители 16 стран, в том числе России, Украины, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Франции, Китая, Венгрии.-0-
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